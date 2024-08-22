8 липня студентка другого курсу магістратури навчально-наукового центру "Інститут біохімії медицини" працювала у науковій лабораторії під керівництвом завідувача кафедри біохімії Олексія Савчука. Тоді викладач спробував поцілувати її.

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Викладач заманив студентку у кабінет та поцілував

Дівчина зізнається, помічати дивні прояви уваги з боку наукового керівника розпочала ще у лютому 2024-го.

"До прикладу, коли він вчив мене працювати за новим приладом, то міг покласти руки на плечі чи взяти мене за руку. В таких ситуаціях я намагалася тримати дистанцію та відходила подалі", – каже Марина Калашнікова.

8 липня Савчук запросив Марину до окремого кабінету для обговорення робочих питань. Дівчина зазначає, що це звичайна практика, і вона не мала підозр.

Ми поговорили і потім все трапилося: він зняв мої окуляри, взяв за щоки і поцілував мене. Я була шокована, відштовхнула його, запитала, що він робить, на що почула відповідь російською: "Нічого страшного, завжди хотів це спробувати". Я схопила окуляри і вибігла. Після цього я була настільки шокована, що якийсь час просто не могла оговтатися, діяла наче на автоматі,

– пригадує студентка.

Після того інциденту Марину Калашнікову звільнили з лабораторії, але вона продовжила навчання у виші. В даний час дівчина займається психологом.

Важливо. Ректор Київського національного університету Володимир Бугров розповів, що інститут біохімії та медицини провів службове розслідування, його матеріали наразі опрацьовують.

Постраждала повідомила про цю ситуацію в адміністрацію Київського університету та звернулася до поліції. Вона наголошує, що має намір захистити себе та запобігти повторенню подібних випадків у майбутньому.