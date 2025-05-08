На Волыни пьяный водитель буксировал авто, за рулем которого была пьяная жена

В Волынской области патрульная полиция выявила нарушения в буксировке транспортного средства. Как оказалось, пьяный мужчина буксировал авто, где сидела его пьяная жена.

Дама сразу отказалась проходить тест на алкоголь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Волынской области.

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На Волыни пьяный мужчина буксировал свою пьяную жену

6 мая патрульные полицейские обнаружили нарушение правил буксировки авто. ВАЗ 2101 буксировал ВАЗ 2109. Впрочем, это нарушение не было единственным.

За рулем первого авто был 39-летний мужчина, второго – 38-летняя женщина. Оба имели явные признаки алкогольного опьянения.

Дама сразу отказалась проходить осмотр, а мужчина таки согласился – и врач-нарколог подтвердил: употреблял,

– говорят в полиции.

Также выяснилось, что одно из авто не имело действующего страхового полиса.

Патрульные составили протоколы по статье об управлении в состоянии опьянения и вынесли постановления за нарушение правил буксировки и управления без соответствующих документов.

"Помните, нетрезвое управление + нарушение ПДД = угроза не только для водителей, но и для всех участников движения. Выпил – за руль не садись!" – напомнили в полиции.