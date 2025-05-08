Дама сразу отказалась проходить тест на алкоголь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Волынской области.

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На Волыни пьяный мужчина буксировал свою пьяную жену

6 мая патрульные полицейские обнаружили нарушение правил буксировки авто. ВАЗ 2101 буксировал ВАЗ 2109. Впрочем, это нарушение не было единственным.

За рулем первого авто был 39-летний мужчина, второго – 38-летняя женщина. Оба имели явные признаки алкогольного опьянения.

Дама сразу отказалась проходить осмотр, а мужчина таки согласился – и врач-нарколог подтвердил: употреблял,

– говорят в полиции.

Также выяснилось, что одно из авто не имело действующего страхового полиса.

Патрульные составили протоколы по статье об управлении в состоянии опьянения и вынесли постановления за нарушение правил буксировки и управления без соответствующих документов.

"Помните, нетрезвое управление + нарушение ПДД = угроза не только для водителей, но и для всех участников движения. Выпил – за руль не садись!" – напомнили в полиции.