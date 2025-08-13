Основным плацдармом для наступления россиян является Донбасс. Впрочем, они планируют провокационные действия и в Запорожье и Херсонской области, чтобы отвлекать внимание СОУ.

Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что у россиян есть план действий на Юге Украины до зимы.

Какой план россиян в Запорожье?

Ткачук отметил, что на Юге есть определенные движения. Россияне хотят на Юге выйти на отрезок фронта Гуляйполе – Орехово, сформировать его. Это они хотят сделать до наступления зимы, до опавших листьев. Опавшие листья помогут нашим дронам вылавливать этих уродов и истреблять их.

Соответственно, они хотят до наступления глухой осени, зимы зайти в населенные пункты, чтобы скрываться от наших дронов,

– отметил офицер ВСУ.

Он добавил, что наша задача – не пустить их в населенные пункты, их задача – зайти в населенные пункты.

Какой план россиян на Херсонщине?

По словам политолога, россияне на Херсонщине продолжают продавать страх, как свой товар, запугивать нас, что будут атаки на Херсон. Не такие, что уже есть, а такие, что могут состояться штурмами. Даже могут несколько десятков лодок отправить на смерть на Херсон, чтобы показать, что россияне хотят атаковать населенный пункт.

"Атаковать наш областной центр и отрезать район Корабел, который есть в Херсоне. Они это делают для растяжения наших сил обороны, попытки нагнетания в обществе паники и для того, чтобы мы перебрасывали наши ресурсы, силы и средства на Херсонское направление", – подчеркнул Ткачук.

Как он отметил, этого нам не нужно делать, не нужно вестись на эти провокации.