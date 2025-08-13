Основним плацдармом для наступу росіян є Донбас. Утім вони планують провокативні дії й на Запоріжжі та Херсонщині, аби відволікати увагу СОУ.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що в росіян є план дій на Півдні України до зими.

Який план росіян на Запоріжжі?

Ткачук зазначив, що на Півдні є певні рухи. Росіяни хочуть на Півдні вийти на відтинок фронту Гуляйполе – Оріхове, сформувати його. Це вони хочуть зробити до настання зими, до опалого листя. Опале листя допоможе нашим дронам виловлювати цих виродків і винищувати їх.

Відповідно, вони хочуть до настання глухої осені, зими зайти в населені пункти, аби переховуватись від наших дронів,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Він додав, що наша задача – не пустити їх у населені пункти, їхня задача – зайти в населені пункти.

Який план росіян на Херсонщині?

За словами політолога, росіяни на Херсонщині продовжують продавати страх, як свій товар, залякувати нас, що будуть атаки на Херсон. Не такі, що вже є, а такі, що можуть відбутись штурмами. Навіть можуть кілька десятків човнів відправити на смерть на Херсон, щоб показати, що росіяни хочуть атакувати населений пункт.

"Атакувати наш обласний центр і відрізати район Корабел, який є в Херсоні. Вони це роблять для розтягнення наших сил оборони, спроби нагнітання в суспільстві паніки та для того, щоб ми перекидали наші ресурси, сили та засоби на Херсонський напрямок", – наголосив Ткачук.

Як він зазначив, цього нам не потрібно робити, не потрібно вестись на ці провокації.