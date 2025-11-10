В САП рассказали, какой была схема отката в масштабном коррупционном деле в энергетике

Утром в НАБУ сообщили, что вместе с САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Детали обещали обнародовать позже, и вот уже кое-что стало известно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

Что говорят в САП о коррупции в энергетической отрасли?

Там привели подробности деятельности высокоуровневой преступной организации, которую разоблачили 10 ноября.

"Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", – писали в этот день в НАБУ.

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум",

– рассказали в САП.

В ведомстве подчеркнули, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Чиновники обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, используя служебные связи в министерстве и государственной компании.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 миллиардов гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих",

– констатировали в САП.

Есть аудиозаписи – так называемые пленки Миндича

В НАБУ указывали, что за их операцией "Мидас" стоят 15 месяцев работы и есть 1000 часов аудиозаписей. Один из файлов продолжительностью около 20 минут выложили в публичный доступ.

СМИ назвали, кто на пленках

Согласно данным источников "РБК-Украина", в преступной организации, которую разоблачили НАБУ и САП, фигурируют:

бывший советник министра энергетики – Игорь Миронюк (на пленке "Рокет");

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" – Дмитрий Басов (на пленке "Тенор");

бизнесмен (руководитель преступной организации) – Тимур Миндич (на пленке "Карлсон");

четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.

Герман Галущенко подписан как "Профессор".

Эти же данные привел и нардеп Ярослав Железняк.