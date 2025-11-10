Укр Рус
24 Канал Новини України У САП розповіли, якою була схема відкату у масштабній корупційній справі в енергетиці
10 листопада, 13:39
3

У САП розповіли, якою була схема відкату у масштабній корупційній справі в енергетиці

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці.
  • Учасники схеми отримували відкат від 10 до 15% від вартості контрактів з контрагентами Енергоатому.

Зранку в НАБУ повідомили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Деталі обіцяли оприлюднити згодом, і от уже дещо стало відомо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП

Дивіться також У Тимура Міндіча проводять обшуки, сам бізнесмен вночі втік з країни, – ЗМІ 

Що говорять у САП про корупцію в енергетичній галузі? 

Там навели подробиці діяльності високорівневої злочинної організації, яку викрили 10 листопада. 

"Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", – писали цього дня в НАБУ. 

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", 
– розповіли в САП. 

У відомстві підкреслили, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. 

Посадовці забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії. 

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих", 
– констатували в САП. 

Є аудіозаписи – так звані плівки Міндіча 

У НАБУ вказували, що за їхньою операцією "Мідас" стоять 15 місяців роботи та є 1000 годин аудіозаписів. Один із файлів тривалістю близько 20 хвилин виклали в публічний доступ. 

"Плівки Міндіча": дивіться відео

 

ЗМІ назвали, хто на плівках 

Відповідно до даних джерел "РБК-Україна", у злочинній організації, яку викрили НАБУ і САП, фігурують: 

  • колишній радник міністра енергетики – Ігор Миронюк (на плівці "Рокет");
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" – Дмитро Басов (на плівці "Тенор");
  • бізнесмен (керівник злочинної організації) – Тимур Міндіч (на плівці "Карлсон");
  • четверо осіб – працівники бек-офісу з легалізації коштів. 

Герман Галущенко підписаний як "Професор". 

Ці ж дані навів і нардеп Ярослав Железняк