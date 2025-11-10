У САП розповіли, якою була схема відкату у масштабній корупційній справі в енергетиці
- НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці.
- Учасники схеми отримували відкат від 10 до 15% від вартості контрактів з контрагентами Енергоатому.
Зранку в НАБУ повідомили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Деталі обіцяли оприлюднити згодом, і от уже дещо стало відомо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.
Що говорять у САП про корупцію в енергетичній галузі?
Там навели подробиці діяльності високорівневої злочинної організації, яку викрили 10 листопада.
"Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", – писали цього дня в НАБУ.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум",
– розповіли в САП.
У відомстві підкреслили, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Посадовці забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих",
– констатували в САП.
Є аудіозаписи – так звані плівки Міндіча
У НАБУ вказували, що за їхньою операцією "Мідас" стоять 15 місяців роботи та є 1000 годин аудіозаписів. Один із файлів тривалістю близько 20 хвилин виклали в публічний доступ.
ЗМІ назвали, хто на плівках
Відповідно до даних джерел "РБК-Україна", у злочинній організації, яку викрили НАБУ і САП, фігурують:
- колишній радник міністра енергетики – Ігор Миронюк (на плівці "Рокет");
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" – Дмитро Басов (на плівці "Тенор");
- бізнесмен (керівник злочинної організації) – Тимур Міндіч (на плівці "Карлсон");
- четверо осіб – працівники бек-офісу з легалізації коштів.
Герман Галущенко підписаний як "Професор".
Ці ж дані навів і нардеп Ярослав Железняк.