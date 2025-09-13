Идут финальные разговоры, – дипломат предположил, для чего Келлог и Сикорский приезжали в Киев
- Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог встретился с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, вероятно, для обсуждения возможного прекращения огня.
- Визит министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Киев также был очень важным.
В четверг, 11 сентября, спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог посетил Киев. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, идут финальные разговоры о форматах возможного прекращения огня.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам, в Штатах тоже могли понять, что никакого мирного соглашения с Россией не будет.
Читайте также У США есть ПВО не хуже, чем Patriot – это Кит Келлог, – Зеленский
"Думаю, идут финальные разговоры о форматах возможного прекращения огня. Думаю, у американцев давно сформировалось правильное мнение, что никакого мирного соглашения не будет, оно невозможно. Сейчас, вероятнее всего, говорится о возможности и условиях прекращения боевых действий. Варианта мирного урегулирования при нынешней ситуации быть не может. Мне кажется, что это понимают и в Вашингтоне", – предположил он.
Поэтому, вероятно, темы, при каких обстоятельствах прекращать огонь, какими должны быть гарантии безопасности – это ключевые темы, которые сегодня на повестке дня любых переговоров со всеми западными партнерами.
Важен визит Сикорского в Киев
Владимир Огрызко отметил, что очень важным был визит министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Киев. Для Украины нужно создать прецедент. Например, если бы наше государство договорилось с поляками хотя бы о том, что они закроют условно какую-то западную область, это был бы реальный прорыв для того, чтобы потом идти вперед.
Надо создавать прецеденты. В частности, присутствия войск НАТО на территории Украины, 20 – 50 человек, любой страны, закрытие одной – трех западных областей и так далее. Таким образом надо двигаться вперед. Только так можно постепенно сломать стереотип на Западе, что с Россией нельзя воевать. Можно и нужно. Чем быстрее это начнется, тем быстрее закончится война,
– сказал экс-министр.
Визиты Келлога и Сикорского: главное
11 сентября в Киев с визитом прибыл спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он встретился с Владимиром Зеленским. Приезд состоялся на фоне реакции лидера Штатов Дональда Трампа на ночную атаку Польши российскими дронами 10 сентября. Стороны говорили о том, достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность, о давлении на Россию.
12 сентября Киев встречал иностранных гостей. В частности, столицу посетил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.