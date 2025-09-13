Йдуть фінальні розмови, – дипломат припустив, для чого Келлог та Сікорський приїжджали до Києва
- Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, ймовірно, для обговорення можливого припинення вогню.
- Візит міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в Київ також був дуже важливим.
У четвер, 11 вересня, спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог відвідав Київ. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, йдуть фінальні розмови про формати можливого припинення вогню.
Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. За його словами, у Штатах теж могли зрозуміти, що жодної мирної угоди з Росією не буде.
Читайте також У США є ППО не гірше, ніж Patriot – це Кіт Келлог, – Зеленський
"Думаю, йдуть фінальні розмови про формати можливого припинення вогню. Думаю, в американців давно сформувалась правильна думка, що ніякої мирної угоди не буде, вона неможлива. Зараз, найімовірніше, мовиться про можливості та умови припинення бойових дій. Варіанту мирного врегулювання за нинішньої ситуації бути не може. Мені здається, що це розуміють й у Вашингтоні", – припустив він.
Тому, ймовірно, теми, за яких обставин припиняти вогонь, якими мають бути гарантії безпеки – це ключові теми, які сьогодні на порядку денному будь-яких переговорів з усіма західними партнерами.
Важливий візит Сікорського до Києва
Володимир Огризко зазначив, що дуже важливим був візит міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського до Києва. Для України потрібно створити прецедент. Наприклад, якби наша держава домовилась з поляками бодай про те, що вони закриють умовно якусь західну область, це був би реальний прорив для того, щоб потім йти вперед.
Треба створювати прецеденти. Зокрема, присутності військ НАТО на території України, 20 – 50 осіб, будь-якої країни, закриття однієї – трьох західних областей і так далі. У такий спосіб треба рухатися вперед. Тільки так можна поступово зламати стереотип на Заході, що з Росією не можна воювати. Можна і потрібно. Чим швидше це почнеться, тим швидше закінчиться війна,
– сказав ексміністр.
Візити Келлога та Сікорського: головне
11 вересня до Києва з візитом прибув спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Він зустрівся із Володимиром Зеленським. Приїзд відбувся на тлі реакції лідера Штатів Дональда Трампа на нічну атаку Польщі російськими дронами 10 вересня. Сторони говорили про те, досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку, про тиск на Росію.
12 вересня Київ зустрічав іноземних гостей. Зокрема, столицю відвідав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.