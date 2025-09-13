У четвер, 11 вересня, спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог відвідав Київ. Він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, йдуть фінальні розмови про формати можливого припинення вогню.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. За його словами, у Штатах теж могли зрозуміти, що жодної мирної угоди з Росією не буде.

Читайте також У США є ППО не гірше, ніж Patriot – це Кіт Келлог, – Зеленський

"Думаю, йдуть фінальні розмови про формати можливого припинення вогню. Думаю, в американців давно сформувалась правильна думка, що ніякої мирної угоди не буде, вона неможлива. Зараз, найімовірніше, мовиться про можливості та умови припинення бойових дій. Варіанту мирного врегулювання за нинішньої ситуації бути не може. Мені здається, що це розуміють й у Вашингтоні", – припустив він.

Тому, ймовірно, теми, за яких обставин припиняти вогонь, якими мають бути гарантії безпеки – це ключові теми, які сьогодні на порядку денному будь-яких переговорів з усіма західними партнерами.

Важливий візит Сікорського до Києва

Володимир Огризко зазначив, що дуже важливим був візит міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського до Києва. Для України потрібно створити прецедент. Наприклад, якби наша держава домовилась з поляками бодай про те, що вони закриють умовно якусь західну область, це був би реальний прорив для того, щоб потім йти вперед.

Треба створювати прецеденти. Зокрема, присутності військ НАТО на території України, 20 – 50 осіб, будь-якої країни, закриття однієї – трьох західних областей і так далі. У такий спосіб треба рухатися вперед. Тільки так можна поступово зламати стереотип на Заході, що з Росією не можна воювати. Можна і потрібно. Чим швидше це почнеться, тим швидше закінчиться війна,

– сказав ексміністр.

Візити Келлога та Сікорського: головне