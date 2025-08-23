Бытует мнение, что Донецкая область является предметом требований со стороны россиян из-за того, что за 11 лет войны регион стал милитаризованным и укрепленным. Однако командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов считает это преувеличением.

Подробнее о прорыве под Добропольем, боях за Покровск и нехватке пехоты он рассказал в интервью 24 Каналу.

Что известно об укреплениях Донецкой области?

По словам "Перуна", на территории Донецкой области, где сейчас находится и ведет бои противник, укрепления появились за последний год. Это свидетельствует о том, что подобные конструкции могут появиться и в Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях.

Это же не какие-то там грандиозные сооружения, бетонные стены высотой 10 метров. Это примитивные противотанковые рвы, обтянутые колючей проволокой, МЗП и с "зубами драконов",

– отмечает командир.

Однако даже такие укрепления выполняют свою функцию – это сложнопроходимые заграждения, которые требуют определенной подготовки для их преодоления и потерь.

Кроме того, Дмитрий Филатов прокомментировал информацию о так называемом торге вокруг свободной части Донецкой области. По мнению военного, на любые предложения должно согласиться все общество.

И, как бы там ни было, наша страна является демократической. Наша государственная власть чутко реагирует на настроения, которые есть в обществе,

– добавил "Перун".

Почему нельзя "сдавать" Донбасс?

Напомним, в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялся саммит Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В частности, на встрече обсуждали вопрос территориальной целостности Украины.

По данным Wall Street Journal, западные политики пытались объяснить американскому президенту, в чем опасность передачи Донбасса под контроль России.