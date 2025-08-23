Існує думка, що Донецька область є предметом вимог з боку росіян через те, що за 11 років війни регіон став мілітаризованим та укріпленим. Однак командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов вважає це перебільшенням.

Детальніше про прорив під Добропіллям, бої за Покровськ і брак піхоти він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Що відомо про укріплення Донеччини?

За словами "Перуна", на території Донецької області, де наразі перебуває і веде бої противник, укріплення з'явилися за останній рік. Це свідчить про те, що подібні конструкції можуть з'явитися і в Дніпропетровській, Харківській, Київській областях тощо.

Це ж не якісь там грандіозні споруди, бетонні стіни висотою 10 метрів. Це примітивні протитанкові рови, обтягнуті колючим дротом, МЗП та із "зубами драконів",

– зазначає командир.

Однак навіть такі укріплення виконують свою функцію – це складнопрохідні загородження, які потребують певної підготовки для їх подолання та втрат.

Окрім того, Дмитро Філатов прокоментував інформацію про так званий торг довкола вільної частини Донецької області. На думку військового, на будь-які пропозиції має погодитися все суспільство.

І, хай там як, наша країна є демократичною. Наша державна влада чутливо реагує на настрої, які є у суспільстві,

– додав "Перун".

Чому не можна "здавати" Донбас?

Нагадаємо, у понеділок, 18 серпня, у Білому домі відбувся саміт Дональда Трампа із Володимиром Зеленським і європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі обговорювали питання територіальної цілісності України.

За даними Wall Street Journal, західні політики намагалися пояснити американському президентові, у чому небезпека передання Донбасу під контроль Росії.