Позиция Дональда Трампа относительно войны в Украине до сих пор остается неоднозначной. Его заявления прямо противоречат друг другу, и пока не стоит ожидать, что его политика в отношении Украины и России станет однозначной.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Александр Антонюк, отметив, что действия Трампа не слишком отличаются от его предшественника – Джо Байдена. Нажать на Россию для окончания войны президент США все же может, однако для этого нужна важная смена.

Почему США до сих пор не нажали на Россию?

Дональд Трамп с начала своей каденции неоднократно высказывал двоякое отношение к войне России в Украине. Недавно американский президент угрожал Кремлю сокрушительной реакцией, если до 8 августа не будет заключено мирное соглашение. Впрочем, анонсированных последствий не было. Более того, Трамп даже встретился с российским диктатором на Аляске, утверждая о якобы прорыве в переговорах.

На самом деле кровожадность России никуда не исчезла, а США до сих пор нажали на Путина, чтобы тот завершил войну.

Пока США будут заинтересованы в сохранении России как целостного государственного субъекта, мы дальше будем в этих "качелях". Если же США будут сознавать того, что Россия должна завершить так, как Советский Союз, то, поверьте, независимо от президента, Штаты будут гораздо динамичнее и эффективнее,

– отметил Александр Антонюк.

Политолог отметил, что не видит большого различия в действиях Дональда Трампа и Джо Байдена. Кроме, конечно, перманентного желания действующего президента США встретиться или позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Впрочем, стратегически США не изменили свой подход к Украине.

В частности, наше государство продолжает получать ровно столько военной помощи, сколько нужно, чтобы держать качественную оборону. Но этого, очевидно, недостаточно для того, чтобы победить врага.

"США не будут полностью готовы изменить свою парадигму. Предполагаю, что войну будут пытаться заморозить. Хотя сейчас эра замороженных войн понемногу завершается. В этом контексте для нас хорошим примером является азербайджанско-армянский конфликт, который на сегодня является решенным", – отметил политолог.

Противостояние Азербайджана и Армении

Армяно-азербайджанский конфликт начался в конце 1980-х годов. Предметом территориальных споров между странами стал регион Нагорного Карабаха, который согласно международному праву принадлежит Азербайджану, но населен преимущественно армянами. За этот регион началась кровавая война в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Хотя в конце концов было объявлено прекращение огня, и сторонам так и не удалось договориться о мирном договоре.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел антитеррористическую операцию, в результате которой была ликвидирована самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика, а регион был возвращен под полный контроль Азербайджана.

Уже 8 августа 2025 года в Белом доме Армения и Азербайджан подписали мирный договор при посредничестве Дональда Трампа. Почему это важно и как это соглашение стало фактическим унижением России – читайте в материале 24 Канала.

Сейчас Украине необходимо усиливать собственные переговорные позиции. По мнению политолога, наши усилия также должны быть направлены на создание регионального блока безопасности.

"Со стороны США нам нужно достичь максимума, когда Трамп будет готов объявить полноценный ленд-лиз. Это означает, что мы сможем выбирать ту номенклатуру оружия, которая нам необходима, а европейцы, надеемся, будут это финансировать, ведь речь идет и об их безопасности", – подытожил Антонюк.

Заметим, что европейцы действительно активно приобщаются к финансированию помощи для Украины. Говорится не только об оружии, которое нужно для фронта, но и оборонные системы. Например, Норвегия и Германия совместно профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины.

Какова позиция Трампа по окончанию войны?