Дональд Трамп убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников, чем на Россию, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Кого из противников Трампа планирует "заставлять" к уступкам?

Он давно считает, что Россия имеет преимущество в войне и ее нужно побуждать к мирным переговорам. Украина же сильно зависит от США в вопросе оружия и разведданных. Поэтому на нее легче нажать, чтобы заставить согласиться на сделку,

– сказал бывший чиновник администрации.

Именно так следует понимать загадочную публикацию Трампа в соцсети 21 августа. Тогда политик написал, что, мол невозможно выиграть войну, не атакуя страну-агрессора.

По словам одного из высокопоставленных, этим сообщением президент США вовсе не говорил о том, что планирует вооружить Украину, чтобы та успешно била вглубь России, если переговоры провалятся. Он просто объяснял слабую позицию Украины в переговорах, обвиняя в этом своего предшественника Джо Байдена. Мол, именно из-за того, что Байден не дал средств Украине, чтобы "контратаковать", она оказалась в невыгодной позиции. И Трамп совсем не планирует это исправлять, он лишь намекает на то, что Украине придется принять условия, в значительной степени продиктованные Россией.

Несмотря на то, что Трамп в последние месяцы все больше разочаровывается в Путине, он не желает усиливать давление через новые экономические санкции, считая, что этого будет недостаточно, чтобы сдержать Путина.

Напомним, что после саммита с Путиным на Аляске 15 августа президент США заявил, что не видит необходимости сейчас поднимать вопрос санкций. Он вернется к нему через 2 – 3 недели.

Заметим, что после шестого разговора с диктатором Трамп был разъярен, поскольку тот снова не согласился на прекращение огня. Тогда он пригрозил санкциями и тарифами России и ее торговым партнерам в случае, если не будет мирного соглашения в течение 50 дней. После президент США сократил срок до 8 августа. Однако Путину удалось избежать введения новых санкций против России. Он убедил США, что якобы готов пойти на уступки и встретиться с Трампом.