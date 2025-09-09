Дональд Трамп, по словам украинских экспертов, пытается выиграть время и наблюдает, каких успехов достигнет Россия до конца осени. Такие действия называют циничными играми, происходящими за счет человеческих жизней.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что такая позиция разрушает демократические ценности, на которые сам Трамп неоднократно ссылался. Он отметил, что этим республиканец фактически позволяет России продолжать террор против мирного населения.

Какую тактику выбрал Трамп?

Андрей Ткачук предположил, что Дональд Трамп сознательно отложил активные действия до конца осени, чтобы увидеть, каких результатов достигнет Россия. Он подчеркнул, что это происходит не на уровне политических маневров, а ценой жизней гражданских.

У меня такое впечатление, что Трамп сейчас все же отпустил ситуацию до конца осени. Он хочет посмотреть, что удастся России. И это циничные игры на уровне человеческих жизней,

– объяснил офицер ВСУ.

Политолог отметил, что такое поведение противоречит задекларированным западным ценностям, ведь позволяет агрессору продолжать преступления против мирного населения.

Россия давит на гражданских

Ткачук отметил, что главная цель Кремля – запугать украинское население и заставить его потерять доверие к власти. Для этого россияне усиливают террор дронами и обстрелами, а также пытаются навязать свою пропаганду.

Враг однозначно дальше будет терроризировать гражданское население, чтобы давить на общество и власть. Они хотят максимально запугать людей, чтобы те не помогали Вооруженным силам,

– объяснил офицер ВСУ.

По его словам, несмотря на массированное давление, украинцы все чаще объединяются после российских атак и понимают, что обещания оккупантов о "новом русском мире" являются лишь иллюзией.

