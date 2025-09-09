Дональд Трамп, за словами українських експертів, намагається виграти час і спостерігає, яких успіхів досягне Росія до кінця осені. Такі дії називають цинічними іграми, що відбуваються за рахунок людських життів.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу зауважив, що така позиція руйнує демократичні цінності, на які сам Трамп неодноразово посилався. Він наголосив, що цим республіканець фактично дозволяє Росії продовжувати терор проти мирного населення.

Яку тактику обрав Трамп?

Андрій Ткачук припустив, що Дональд Трамп свідомо відклав активні дії до кінця осені, аби побачити, яких результатів досягне Росія. Він підкреслив, що це відбувається не на рівні політичних маневрів, а ціною життів цивільних.

У мене таке враження, що Трамп зараз все ж таки відпустив ситуацію до кінця осені. Він хоче подивитися, що вдасться Росії. І це цинічні ігри на рівні людських життів,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Політолог наголосив, що така поведінка суперечить задекларованим західним цінностям, адже дозволяє агресору продовжувати злочини проти мирного населення.

Росія тисне на цивільних

Ткачук зазначив, що головна мета Кремля – залякати українське населення та змусити його втратити довіру до влади. Для цього росіяни посилюють терор дронами й обстрілами, а також намагаються нав'язати свою пропаганду.

Ворог однозначно далі буде тероризувати цивільне населення, щоб тиснути на суспільство і владу. Вони хочуть максимально залякати людей, аби ті не допомагали Збройним силам,

– пояснив офіцер ЗСУ.

За його словами, попри масований тиск, українці дедалі частіше об'єднуються після російських атак і розуміють, що обіцянки окупантів про "новий русскій мір" є лише ілюзією.

Ракета по Кабміну і бомба по пенсіонерах: як Росія посилила терор: