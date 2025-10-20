В цифровую эпоху платформы вроде Uber, Bolt, Uklon, Etsy, Glovo и другие стали важными инструментами для миллионов самозанятых лиц. В то же время их деятельность создает вызовы для налоговых органов, которые стремятся обеспечить прозрачность доходов и справедливое налогообложение.

В ответ на эти вызовы Европейский Союз принял Директиву DAC7, которая устанавливает новые стандарты отчетности для операторов цифровых платформ. Украина, как страна-кандидат на членство в ЕС и ОЭСР, активно работает над гармонизацией своего законодательства с европейскими нормами. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Мировой опыт: как страны облагают налогами цифровые платформы

Большинство развитых стран уже ввели механизмы контроля за доходами, полученными через цифровые платформы.

ОЭСР Model Rules: страны-участницы ОЭСР внедряют модельные правила отчетности, которые обязывают платформы передавать информацию о доходах пользователей в налоговые органы.

страны-участницы ОЭСР внедряют модельные правила отчетности, которые обязывают платформы передавать информацию о доходах пользователей в налоговые органы. Автоматический обмен данными: государства осуществляют обмен информацией о доходах между собой, что позволяет избегать двойного налогообложения и уклонения.

государства осуществляют обмен информацией о доходах между собой, что позволяет избегать двойного налогообложения и уклонения. Налоговое агентирование: платформы в некоторых странах самостоятельно удерживают налоги с доходов пользователей.

платформы в некоторых странах самостоятельно удерживают налоги с доходов пользователей. Упрощенные режимы для самозанятых: например, во Франции и Италии действуют специальные налоговые режимы для фрилансеров, работающих через платформы.

Директива ЕС: ее суть и требования

Директива DAC7 2021/514 об административном сотрудничестве в сфере налогообложения – это обновление европейского законодательства, которое вступило в силу с 1 января 2023 года.

Далее расскажу о ее основных положениях.

Обязательная отчетность для платформ. Операторы должны ежегодно подавать отчеты о доходах пользователей, которые осуществляют продажу товаров, аренду недвижимости, предоставление услуг или перевозки.

Автоматический обмен между странами ЕС. Собранная информация передается налоговым органам других стран-членов.

Унификация данных. Отчеты должны содержать идентификационные данные пользователей, суммы доходов, количество транзакций и т.д.

Санкции за невыполнение. Предусмотрены штрафы для платформ, которые не выполняют требования.

Законопроект № 14025: украинский ответ на вызовы

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в октябре рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект №14025 – так называемый "налог на цифровые платформы", или "налог на Uber, Bolt".

Цель законопроекта – ввести международный автоматический обмен информацией о доходах, полученные через цифровые платформы, и гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС и ОЭСР.

Законопроект определяет упрощенный режим для самозанятых. Лица, которые сотрудничают с платформами, смогут платить налоги без регистрации ФЛП и без представления отчетности. Ставки налогообложения: 5% НДФЛ + 5% военный сбор (до завершения военного положения).

Подача в ГНС отчетов о доходах подотчетных продавцов. Подотчетные операторы платформы обязаны ежегодно до 31 января подавать в орган контроля отчет о доходах подотчетных продавцов. Отчетным периодом считается предыдущий календарный год.

Цифровые платформы становятся налоговыми агентами – автоматически удерживают налоги с доходов пользователей. Деятельность самозанятых может быть относительно:

предоставление в аренду недвижимого имущества (в том числе жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки);

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Исключения: действие не распространяется на цифровые рекламные доски (OLX, Aviso), когда они используются исключительно как доски объявлений, что делает подавляющее большинство пользователей этих сервисов.

По оценкам Минфина, после внедрения норм проекта ожидается ежегодно 14 миллиардов гривен в госбюджет

Еще перед первым чтением Налоговый комитет ВРУ дополнительного согласовал введение необлагаемого лимита в 2000 евро в год на операции с товарами (независимо от количества транзакций), что избавит от регулирования всех тех, кто иногда реализует товары через цифровые платформы.

Рекомендации по эффективной имплементации DAC7 и законопроекта №14025

Для успешной реализации новых норм Украина должна создать электронную систему для сбора, обработки и передачи отчетности, обеспечить интеграцию с системами ГНС и международными каналами обмена, обеспечить двусторонний обмен со странами ЕС и ОЭСР.

Крайне важно также провести коммуникационную кампанию, разъяснить нюансы применения, особенно относительно нераспространения нового регулирования на рекламные доски OLX, Aviso и т.д

Введение прозрачного механизма налогообложения цифровых платформ – это не только ответ на глобальные вызовы, но и стратегический шаг к легализации доходов, расширение доступа к финансовым услугам и выполнения международных обязательств Украины. Законопроект №14025, в сочетании с имплементацией директивы DAC7, может стать основой новой эры цифровой фискальной политики.