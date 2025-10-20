У цифрову епоху платформи на кшталт Uber, Bolt, Uklon, Etsy, Glovo та інші стали важливими інструментами для мільйонів самозайнятих осіб. Водночас їхня діяльність створює виклики для податкових органів, які прагнуть забезпечити прозорість доходів і справедливе оподаткування.

У відповідь на ці виклики Європейський Союз ухвалив Директиву DAC7, яка встановлює нові стандарти звітності для операторів цифрових платформ. Україна, як країна-кандидат на членство в ЄС та ОЕСР, активно працює над гармонізацією свого законодавства з європейськими нормами. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Світовий досвід: як країни оподатковують цифрові платформи

Більшість розвинених країн вже запровадили механізми контролю за доходами, отриманими через цифрові платформи.

ОЕСР Model Rules: країни-учасниці ОЕСР впроваджують модельні правила звітності, які зобов'язують платформи передавати інформацію про доходи користувачів до податкових органів.

країни-учасниці ОЕСР впроваджують модельні правила звітності, які зобов'язують платформи передавати інформацію про доходи користувачів до податкових органів. Автоматичний обмін даними: держави здійснюють обмін інформацією про доходи між собою, що дозволяє уникати подвійного оподаткування та ухилення.

держави здійснюють обмін інформацією про доходи між собою, що дозволяє уникати подвійного оподаткування та ухилення. Податкове агентування: платформи в деяких країнах самостійно утримують податки з доходів користувачів.

платформи в деяких країнах самостійно утримують податки з доходів користувачів. Спрощені режими для самозайнятих: наприклад, у Франції та Італії діють спеціальні податкові режими для фрілансерів, які працюють через платформи.

Директива ЄС: її суть і вимоги

Директива DAC7 2021/514 про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування – це оновлення європейського законодавства, яке набрало чинності з 1 січня 2023 року.

Далі розповім про її основні положення.

Обов'язкова звітність для платформ. Оператори мають щорічно подавати звіти про доходи користувачів, які здійснюють продаж товарів, оренду нерухомості, надання послуг або перевезення.

Автоматичний обмін між країнами ЄС. Зібрана інформація передається податковим органам інших країн-членів.

Уніфікація даних. Звіти мають містити ідентифікаційні дані користувачів, суми доходів, кількість транзакцій тощо.

Санкції за невиконання. Передбачено штрафи для платформ, які не виконують вимоги.

Законопроєкт № 14025: українська відповідь на виклики

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у жовтні рекомендував до розгляду у першому читанні законопроєкт №14025 – так званий "податок на цифрові платформи", або "податок на Uber, Bolt".

Мета законопроєкту – запровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС і ОЕСР.

Законопроєкт визначає спрощений режим для самозайнятих. Особи, які співпрацюють з платформами, зможуть сплачувати податки без реєстрації ФОП і без подання звітності. Ставки оподаткування: 5% ПДФО + 5% військовий збір (до завершення воєнного стану).

Подання до ДПС звітів про доходи підзвітних продавців. Підзвітні оператори платформи зобов'язані щороку до 31 січня подавати до органу контролю звіт про доходи підзвітних продавців. Звітним періодом вважається попередній календарний рік.

Цифрові платформи стають податковими агентами – автоматично утримують податки з доходів користувачів. Діяльність самозайнятих може бути щодо:

надання в оренду нерухомого майна (у тому числі житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування);

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Винятки: дія не поширюється на цифрові рекламні дошки (OLX, Aviso), коли вони використовуються виключно як дошки оголошень, що робить переважна більшість користувачів цих сервісів.

За оцінками Мінфіну, після впровадження норм проєкту очікується щорічно 14 мільярдів гривень до держбюджету

Ще перед першим читанням Податковий комітет ВРУ додаткового погодив запровадження неоподатковуваного ліміту у 2000 євро на рік на операції з товарами (незалежно від кількості транзакцій), що позбавить регулювання всіх тих, хто інколи реалізує товари через цифрові платформи.

Рекомендації щодо ефективної імплементації DAC7 і законопроєкту №14025

Для успішної реалізації нових норм Україна має створити електронну систему для збору, обробки та передачі звітності, забезпечити інтеграцію з системами ДПС та міжнародними каналами обміну, забезпечити двосторонній обмін з країнами ЄС та ОЕСР.

Вкрай важливим також є провести комунікаційну кампанію, роз'яснити нюанси застосування, особливо щодо непоширення нового регулювання на рекламні дошки OLX, Aviso тощо

Запровадження прозорого механізму оподаткування цифрових платформ – це не лише відповідь на глобальні виклики, а й стратегічний крок до легалізації доходів, розширення доступу до фінансових послуг та виконання міжнародних зобов'язань України. Законопроєкт №14025, у поєднанні з імплементацією директиви DAC7, може стати основою нової ери цифрової фіскальної політики.