Почему запуски фейерверков и петард во время войны – это неэтично и запретят ли это

Некоторые украинцы продолжают использовать пиротехнику во время военного положения, запуская фейерверки, салюты, а иногда поджигая петарды.

Некоторые "шутники" умудряются запускать фейерверки даже во время воздушной тревоги. Недавно такой случай произошел в Одессе.

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Так, ночью 3 июня несколько одесситов запустили в Приморском районе салюты во время воздушной тревоги – в момент, когда враг выпустил из акватории Черного моря крылатые ракеты. Если "шутники" и посмеялись, то местным жителям было совсем не до смеха, поскольку громкие звуки салюта похожи на взрывы. Салюты запускали возле здания СБУ, поэтому правоохранители быстро вычислили и задержали "шутников", но в социальных сетях разгорелся скандал – люди требовали строжайше наказать виновных.

К сожалению, это не единичный случай. Перед этим салюты во время военного положения запускали и в других городах, хоть и не во время воздушной тревоги. Это свидетельствует о том, что проблема с использованием пиротехники в Украине снова стоит остро – некоторые люди не понимают, что своими действиями могут навредить кому-то. А прежде всего – нашим защитникам, защищавшим и защищающим нашу страну от оккупантов. Многие из них испытывают тяжелое стрессовое расстройство еще с 2014 года. В 2022 году многие мирные украинцы также столкнулись с этой проблемой.

В Украине хотят запретить фейерверки и другую пиротехнику

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину на сайте Офиса Президента появилась петиция с просьбой запретить пиротехнические изделия и остановить их продажу на территории страны. Петиция набрала необходимое количество голосов, и ее поддержал президент и поручил Кабмину рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения.

Использование петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного положения, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что использование пиротехники во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне. Пока производство, хранение, перевозка, торговля петардами и фейерверками до сих пор не подлежат лицензированию, а их продажа и использование не определены действующим законодательством.

6 июня в Верховную Раду внесли законопроект №7438, в котором предлагают запретить использование пиротехнических средств во время войны. Согласно законопроекту, могут запретить использование любых фейерверков, салютов и петард. А также нельзя проводить какие-либо мероприятия с использованием пиротехники. Исключение хотят сделать только для:

сценической пиротехники Т1 и Т2,

фейерверков класса F1, имеющих низкий уровень опасности и уровень шума которых не превышает 60 децибел,

для использования пиротехники ВСУ, Нацполицией, спасателями в соответствии с законодательством Украины.

Законопроект был передан на рассмотрение в профильный комитет, после чего он будет внесен на рассмотрение Верховной Радой. Скорее всего, решение таки одобрят, поскольку звуки от салютов и фейерверков пугают украинцев по всей стране.

Заметим, что использование пиротехнических средств уже официально запрещено во многих городах. Решение о запрете принимается каждым городским или поселковым советом в отдельности. В частности, в 2014 – 2017 годах такие решения приняли горсоветы Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Черкасс, Луцка, Тернополя и многих других городов. Некоторые населенные пункты установили временной период, в который можно запускать фейерверки и салюты. Тем не менее, люди продолжают нарушать правила и использовать пиротехнику где и когда вздумается. Чаще, конечно же, в новогоднюю ночь.

Опасно и безнравственно: как фейерверки убивают и вредят здоровью

Прежде всего, важно понимать, что использование фейерверков, салютов и петард может навредить человеку, который непосредственно их запускает. При неосторожном использовании или при дефекте средства люди, желающие сделать себе праздник, часто получают ожоги, а в некоторых случаях даже лишаются конечностей или зрения.

Но чаще всего от звуков салютов, фейерверков и петард страдают люди, находившиеся в зоне боевых действий, в том числе участники и свидетели войны. Сегодня война зацепила чуть ли не каждого украинца и проще подсчитать количество тех людей, которые не слышали взрывы у себя за окном.

Сейчас многие военные и украинцы страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и звуки, похожие на взрывы, буквально заставляют их переживать свою травму заново. В такие моменты мозг включает реакцию "бей или беги" и человек может причинить вред себе или окружению.

Также фейерверки вредят детям и взрослым с расстройствами аутичного спектра, поскольку у них высоко развита чувствительность к звуковым и световым раздражителям. В такие моменты у человека может произойти психотический случай.

При этом "шутникам" важно осознать, что сейчас, когда Россия ежедневно обстреливает наши города, звуки пиротехники пугают не только людей с ПТСР или аутизмом, а чуть ли не всех жителей Украины.

Также фейерверки буквально убивают уличных животных и домашних питомцев. В частности, ежегодно после Новогодней ночи на местах, где запускали фейерверки и салюты, находят мертвых птиц, белок и порой даже собак. Птицы дезориентируются при громких звуках и попадают в деревья, дома и высоковольтные провода.

А домашние животные, чаще всего собаки, настолько пугаются, что могут почувствовать одышку, опорожниться или сорваться с поводка во время прогулки и убежать. Иногда они попадают под машину. Редко, но бывают случаи, когда собаки погибают дома, поскольку не выдерживают стресса и умирают от испуга из-за остановки сердца. Собаки очень чувствительны к звукам из-за своего острого слуха. Коты обычно относятся к празднованию довольно безразлично, хотя бывают и исключения. Также от резких звуков страдают и другие мелкие домашние животные.

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Еще один аргумент к тому, что о фейерверках и салютах стоит забыть – экология. В частности, одно из исследований показывает, что в США из-за пиротехнических шоу в День Независимости концентрация загрязняющих частиц в воздухе увеличивается на 42%.

Также ученые установили, что даже в спокойную погоду тяжелые металлы, используемые в пиротехнике (стронций, ванадий, калий, титан, барий, медь, свинец, магний, алюминий и цинк), в течение нескольких дней преодолевают сотни километров. Впоследствии тяжелые металлы вместе с дождевой водой попадают в грунт и загрязняют водоемы.

Кроме этого, ежегодно МЧС регистрирует десятки пожаров, которые начались из-за неумелого обращения с пиротехникой.

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Безусловно, фейерверки и салюты выглядят красиво в ночном небе. Но они точно не стоят психического здоровья украинцев, жизни животных и глобального потепления. Одно дело – добровольно наносить вред только себе, другое дело – подвергать опасности других ради собственного несколькоминутного развлечения.

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