Чому запуски феєрверків і петард під час війни – це неетично і чи заборонять це

Деякі українці продовжують використовувати піротехніку під час воєнного стану, запускаючи феєрверки, салюти, а іноді підпалюючи петарди.

Деякі "жартівники" примудряються запускати феєрверки навіть під час повітряної тривоги. Нещодавно такий випадок стався в Одесі.

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Так, вночі 3 червня декілька одеситів запустили в Приморському районі салюти під час повітряної тривоги – в момент, коли ворог випустив з акваторії Чорного моря крилаті ракети. Якщо "жартівники" й посміялися, то місцевим жителям було зовсім не до сміху, оскільки гучні звуки салюту схожі на вибухи. Салюти запускали біля будівлі СБУ, тож правоохоронці швидко вирахували та затримали "жартівників", але у соціальних мережах розгорівся скандал – люди вимагали якнайсуворіше покарати винних.

На жаль, це не одиничний випадок. Перед цим салюти під час воєнного стану запускали й в інших містах, хоч і не під час повітряної тривоги. Це свідчить про те, що проблема з використанням піротехніки в Україні знову стоїть гостро – деякі люди не розуміють, що своїми діями можуть комусь нашкодити. А насамперед – нашим захисникам, які боронили та боронять нашу країну від окупантів. Багато з них відчувають важкий стресовий розлад ще від 2014 року. У 2022 році багато мирних українців також зіткнулися з цією проблемою.

В Україні хочуть заборонити феєрверки та іншу піротехніку

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на сайті Офісу Президента з'явилася петиція з проханням заборонити піротехнічні вироби та зупинити їхній продаж на території країни. Петиція набрала необхідну кількість голосів і її підтримав президент та доручив Кабміну розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

Використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їхньому життю і здоров'ю,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що використання піротехніки під час воєнного стану повинно бути чітко врегульоване на законодавчому рівні. Наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля петардами та феєрверками досі не підлягають ліцензуванню, а їхній продаж та використання не визначені чинним законодавством.

6 червня до Верховної Ради внесли законопроєкт №7438, в якому пропонують заборонити використання піротехнічних засобів під час війни. Згідно із законопроєктом, можуть заборонити використання будь-яких феєрверків, салютів і петард. А також не можна проводити будь-які заходи із використанням піротехніки. Виняток хочуть зробити лише для:

сценічної піротехніки Т1 та Т2,

феєрверків класу F1, які мають низький рівень небезпеки та рівень шуму яких не перевищує 60 децибелів,

для використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією, рятувальниками відповідно до законодавства України.

Законопроєкт передали на розгляд до профільного комітету, після чого його внесуть на розгляд Верховної Ради. Скоріше за все, рішення таки схвалять, оскільки наразі звуки від салютів та феєрверків лякають українців по всій країні.

Зауважимо, що використання піротехнічних засобів вже офіційно заборонене в багатьох містах. Рішення про заборону приймається кожною міською або селищною радою окремо. Зокрема у 2014 – 2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя та багатьох інших міст. Деякі населені пункти лише встановили часовий період, в який можна запускати феєрверки та салюти. Попри все, люди продовжують порушувати правила й використовувати піротехніку де і коли заманеться. Найчастіше, звісно ж, в новорічну ніч.

Небезпечно та аморально: як феєрверки вбивають та шкодять здоров'ю

Передусім важливо розуміти, що використання феєрверків, салютів та петард може нашкодити людині, яка безпосередньо їх запускає. При необережному використанні або при дефекті засобу люди, які хочуть зробити собі свято, часто отримують опіки, а в деяких випадках навіть позбавляться кінцівок або зору.

Але найчастіше від звуків салютів, феєрверків та петард страждають люди, які перебували у зоні бойових дій, зокрема учасники та свідки війни. Сьогодні війна зачепила ледь не кожного українця і наразі простіше підрахувати кількість тих людей, які не чули вибухи у себе за вікном.

Нині багато військових та українців страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР) й звуки, схожі на вибухи, буквально змушують їх переживати свою травму наново. В такі моменти мозок вмикає реакцію "бий або біжи" й людина може заподіяти шкоди собі або оточенню.

Також феєрверки шкодять дітям та дорослим з розладами аутичного спектра, оскільки в них високо розвинена чутливість до звукових та світлових подразників. У такі моменти в людини може статися психотичний випадок.

При цьому "жартівникам" важливо усвідомити, що зараз, коли Росія щодня обстрілює наші міста, звуки піротехніки лякають не лише людей з ПТСР чи з аутизмом, а чи не усіх мешканців України.

Також феєрверки буквально вбивають вуличних тварин та домашніх улюбленців. Зокрема щороку після Новорічної ночі на місцях, де запускали феєрверки та салюти, знаходять мертвих пташок, білок й деколи навіть собак. Птахи дезорієнтуються при гучних звуках та потрапляють у дерева, будинки та високовольтні проводи.

А домашні тварини, найчастіше собаки, настільки лякаються, що можуть відчути задишку, випорожнитись або ж вирватися з повідця під час прогулянки й втекти. Деколи через це вони потрапляють під машину. Рідко, але трапляються випадки, що собаки гинуть вдома, оскільки не витримують стресу та помирають від переляку через зупинку серця. Собаки дуже чутливі до звуків через свій гострий слух. Коти зазвичай ставляться до святкувань досить байдуже, хоча бувають і виключення. Також від різких звуків страждають й інші дрібні домашні тварини.

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Ще один аргумент до того, що про феєрверки та салюти варто забути – екологія. Зокрема одне з досліджень показує, що у США через піротехнічні шоу на День Незалежності концентрація забруднювальних часток у повітрі збільшується аж на 42%.

Також вчені встановили, що навіть у спокійну погоду важкі метали, які використовуються в піротехніці (стронцій, ванадій, калій, титан, барій, мідь, свинець, магній, алюміній та цинк), впродовж кількох днів долають сотні кілометрів. Згодом важкі метали разом з дощовою водою потрапляють у ґрунт і забруднюють водойми.

Окрім цього, щороку МНС реєструє десятки пожеж, які почалися через невміле поводження з піротехнікою.

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Беззаперечно, феєрверки та салюти виглядають красиво у нічному небі. Але вони точно не вартують психічного здоров'я українців, життя тварин та глобального потепління. Одна річ – добровільно завдавати шкоди лише собі, інша річ – наражати на небезпеку інших заради власної кількахвилинної розваги.

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