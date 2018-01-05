Заборона феєрверків: чому, де і як довго

У багатьох містах України використання піротехнічних засобів офіційно заборонене. Але салюти в новорічну ніч гриміли попри заборону. Сайт "24" нагадує – чому і де заборонено феєрверки.

Чому заборонене використання піротехніки

Через проведення антитерористичної операції на сході України та з метою запобігання нещасних випадків. Феєрверки – травмуючий фактор для тих, хто воював, і для людей (а особливо дітей), які пережили обстріли і бомбардування. Наприклад, у рішенні Київської міської державної адміністрації мотивація заборони така: "Використання … феєрверків, салютів та проведення інших розважальних видовищ з використанням піротехнічних засобів одночасно з проведенням АТО суперечить нормам моралі та викликає суспільне напруження".

Хто забороняє салюти

Рішення про заборону використання піротехнічних засобів приймається кожною міською (селищною) радою на виконання Указу Президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони.

Де заборонене використання піротехніки

У 2014-2017 роках такі рішення прийняли міськради Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Вінниці, Черкас, Луцька, Тернополя, Сум, Івано-Франківська. Так само феєрверки заборонені на Донеччині, а також у багатьох менших містах, зокрема – у Кременчуці, Маріуполі, Ірпені, Миргороді, Борисполі.

Термін дії рішення про заборону – до закінчення АТО.

Що кажуть правоохоронці

Поліція мала би стежити за виконанням рішення про заборону феєрверків. Зокрема, міська влада Києва обіцяла карати порушників. Але, напевне, кожен мешканець Києва на власні вуха чув новорічну "канонаду".

Тим часом у Нацполіції наголошують на обережності у поводженні з піротехнікою, та нагадують, що торгувати піротехнічними виробами можна тільки за наявності відповідних документів: на кожен товар має бути сертифікат відповідності вимогам безпеки. Продавати і використовувати піротехніку без такого сертифікату заборонено. Крім цього, у продавця повинно бути свідоцтво про проходження спецпідготовки та допуску до роботи з піротехнічними виробами.

А от про покарання порушників заборони використання піротехніки на сайті Нацполіції не повідомляється. Але речниця луцьких патрульних Ольга Бузулук у коментарі "Волинь24" пояснила, що поліція не карала громадян, які запускали салюти у новорічну ніч тому, що неможливо довести, хто саме це зробив, адже зазвичай, коли поліція приїздить за викликом – на місці запуску феєрверків уже нікого нема.

Виходить, справа боротьби з феєрверками у руках самих громадян. Утримайтеся від таких "веселощів", і друзів та родичів відмовте.