Ночью российская армия атаковала Киевскую область. Обстрел враги продолжили и утром. Во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра.

Спасатели уже работают на месте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

Какие последствия вражеской атаки на Киевскую область?

В ночь на 16 сентября и утром враги атаковали населенные пункты области. Противовоздушная оборона работала по целям. Утренняя атака не обошлась без последствий – в одном из районов начался пожар на складах.

Как сообщили в социальных сетях, речь идет о логистическом центре "Эпицентра". Однако в компании еще не комментировали, действительно ли их объект попал под обстрел. На место прибыли спасатели. Продолжается ликвидация последствий атаки.

У полиции области подтвердили, что россияне попали по складам. Правоохранители документируют последствия атаки оккупантов.



На месте атаки работают правоохранители / Фото полиции Киевской области

Ночью Киевская область также была под прицелом "Шахедов". Благодаря работе защитников неба удалось не допустить попаданий в объекты критической инфраструктуры. Люди также не пострадали.

В Фастовском районе в результате российской атаки горели автомобили на территории торгового центра. Пожарные тушили пожар, однако враг ударил по этому месту снова. Два авто ГСЧС повреждены, а личный состав, к счастью, не пострадал.

Николай Калашник подытожил, что за ночь российские дроны повредили четыре частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Спасатели боролись с последствиями атаки БпЛА на Киевщине / Фото из телеграмма Николая Калашника

Что известно об атаке по Украине 16 сентября?