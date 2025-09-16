Під Києвом через ранкову атаку горять склади логістичного центру

Уночі російська армія атакувала Київську область. Обстріл вороги продовжили й зранку. Під час нової атаки сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

Рятувальники вже працюють на місці. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Які наслідки ворожої атаки на Київську область?

У ніч проти 16 вересня та зранку вороги атакували населені пункти області. Протиповітярна оборона працювала по цілях. Ранкова атака не обійшлася без наслідків – в одному з районів почалася пожежа на складах.

Як повідомили в соціальних мережах, мова йде про логістичний центр "Епіцентру". Однак у компанії ще не коментували, чи дійсно їхній об'єкт потрапив під обстріл.