О направлении движения ударных БПЛА, какие области находятся под ударом и где раздается воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят "Шахеды"?

Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте