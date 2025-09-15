О направлении движения ударных БПЛА, какие области находятся под ударом и где раздается воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят "Шахеды"?

Где звучит воздушная тревога: смотрите на карте

00:10, 16 сентября

Харьковская область (Берестинский район) – БпЛА западным курсом.

00:04, 16 сентября

Днепропетровщина (Лозовской район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

00:02, 16 сентября

Черкасская область (Уманский, Голованевский и Звенигородский районы) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

23:49, 15 сентября

Краматорск! Славянск! К вам вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!

23:46, 15 сентября

Группа БпЛА на востоке Донетчины, курс Харьковская область.

23:43, 15 сентября

БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северо-западный.

23:41, 15 сентября

БпЛА на востоке Николаевщины, курсом на Кировоградщину.

23:39, 15 сентября

Черниговщина (Корюковский район) – БпЛА юго-западным курсом.

23:30, 15 сентября

Обновления по движению дронов

  • Новая группа вражеских БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины,
  • из акватории Черного моря в направлении Одесской\Николаевской области,
  • Одесская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из акватории Черного моря.
23:15, 15 сентября

БпЛА на Харьковщине (Изюмский район), курс западный.

23:09, 15 сентября

Кировоградская область (Кропивницкий район) – угроза применения врагом ударных БпЛА с юга.

22:53, 15 сентября

БпЛА на границе Николаевщины и Херсонщины, курс северо-западный.

22:40, 15 сентября

БпЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

22:31, 15 сентября

  • БпЛА на юге Николаевщины, курс на север,
  • БпЛА на востоке Херсонщины, курс западный.