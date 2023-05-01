Спартак Суббота хочет продолжить "Подкаст-терапию" без Яновича: как отреагировал актер
Спартак Суббота заявил, что будет продолжать вести проект "Подкаст-терапия" без Евгения Яновича, несмотря на обвинения в мошенничестве.
Суббота заявил, что несколько изменит формат проекта. Однако следует отметить, что первоначально идея создания "Подкаст-терапии", как известно, принадлежала именно Яновичу. Об этом пишет 24 Канал.
К теме Учился у Богомольца или нет: СМИ выяснили, какое образование действительно имеет Спартак Суббота
Суббота хочет продолжать "Подкаст-терапию"
Из-за обвинений в мошенничестве в сторону Спартака Субботы, 12 апреля актер и соавтор "Подкаст-терапии" Евгений Янович заявил, что новые выпуски больше не будут выходить. Планируемый тур по Украине отменили.
Однако 1 мая Спартак Суббота заявил, что возвращает шоу.
Новым выпускам ПТ быть. И на этот раз хочу несколько изменить формат,
– сказал он.
Суббота попросил у своей аудитории задать ему вопрос по психологии под постом, а команда будет выбирать те, на которые он будет отвечать в новом выпуске.
Напоминаю, что подкаст – это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии,
– сказал Суббота.
Ранее Евгений Янович рассказывал, что именно он предложил "психотерапевту" совместные эфиры по теме психологии. При этом выпуски "Подкаст-терапии" выходили на канале Спартака.
Реакция Евгения Яновича
Актер заявил, что не желает думать об этой истории и пусть его бывший напарник делает что угодно. Он добавил, что не планирует судиться с Субботой за общий проект, потому что ему "не хочется иметь ничего общего с этим человеком, даже судов".
Хочет, пусть делает что угодно – я к этому не имею никакого отношения. И не желаю думать об этой истории,
– сказал Евгений Янович.
При этом он сам решил двигаться дальше. Актер анонсировал собственный проект в формате популярного в мире формата "late night show", который будет выходить на его YouTube-канале.
Первый выпуск уже снят – он выйдет 4 мая. Первыми гостями стали Игорь Лаченков и Ярослав Гресь. Проект совершенно не связан с психологией – это легкое общение с гостями с интерактивами и шутками.
Я думаю, что это то, чего не хватало на украинском ютубе в таком формате, поэтому и решил это реализовывать, учитывая, что все-таки я человек больше развлекательного жанра,
– сказал Евгений.
Что предшествовало
- Спартак Суббота стал популярен благодаря проекту "Подкаст-терапия", который он вел вместе с комиком и актером Евгением Яновичем. Суббота называл себя психиатром, утверждал, что имеет медицинское образование, работал с жертвами изнасилования и даже сотрудничал с СБУ.
- Психотерапевт Илья Полуденный провел скрупулезное расследование по деятельности психолога-"психотерапевта". Согласно ему, у субботы нет медицинского образования, поэтому он не может быть психотерапевтом. Также психолог приписывал себе всевозможные регалии. В частности, он 5 лет выдавал себя за кандидата наук еще до защиты диссертации и врал о публикации в авторитетной базе Scopus.
- Более того, Полуденный утверждает, что Суббота грубо нарушал этику, вступая в сексуальные отношения с клиентками.
- Впоследствии журналисты направили запрос в медицинский университет имени А.А. Богомольца, где, как говорил Суббота, он получал медицинское образование. Там заявили, что он у них не учился. Выяснилось, что Суббота учился в университете имени М.П. Драгоманова, где получил базовое гуманитарное образование по специальности "психология". Об этом утверждал и Илья Полуденный.