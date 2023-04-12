В сториз на своей странице в инстаграме он сначала попросил дать ему время, чтобы "это все сложить в кучу", а впоследствии заявил, что "Подкаст терапии" больше не будет. Свои выводы он сделал, прочитав всю текстовую версию расследования.

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"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь"

Свой пост он начал словами: "Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Такая табличка стояла у меня в комнате, когда мне было 10 лет. Мама ее поставила там, потому что ребенком я не всегда рассказывал, как у меня дела в школе. А на родительском собрании все становилось явным. И, несмотря на идеально убранную квартиру за то время, пока мама была в школе, я выгребал. И по делу. Потому что было за что. Сейчас тоже есть за что. Поэтому буду выгребать".

Евгений Янович поделился, что, как и другие украинцы, накануне впервые узнал о приведенной в расследовании информации. В частности, по ОО "Украинская академия наук" и работу Спартака Субботы в "Институте когнитивного моделирования".

Я хотел бы попросить прощения. За что именно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват,

– написал соведущий "Подкаст терапии".

Суд расставит все на свои места

Евгений Янович поделился, что пока ему "сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду". Однако, несмотря на это, он принял ряд решений, которые назвал окончательными. Так, после публикации расследования 13 апреля, как должно быть по графику, новый выпуск "Подкаст терапии" не выйдет. Более того, выпуски вообще больше не будут выходить.

Также 17 апреля не начнется новый тур по городам Украины. В то же время все средства за приобретенные билеты будут возвращены.

Важно понимать. Я искренне убежден, что 86 выпусков подкаста были полезны и я реально не получал ни одного сообщения, где мне бы написали: "Из-за вашего подкаста моя жизнь стала хуже". Вместо этого противоположных сообщений были тысячи. Я бы очень хотел, чтобы люди уделяли внимание себе и развивались дальше. Мне нравилось ощущение, что я делал что-нибудь полезное. По крайней мере, мне так казалось,

– написал Евгений Янович.

Также он добавил, что в результате будет суд. Именно он должен расставить все по своим местам.