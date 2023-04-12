В сторіз на своїй сторінці в інстаграмі він спершу попросив дати йому часу, щоб "це все скласти до купи", а згодом заявив, що "Подкаст терапії" більше не буде. Свої висновки він зробив, прочитавши всю текстову версію розслідування.

До теми Спартака Субботу називають аферистом: все про гучне розслідування та відповідь на нього

"Краще гірка правда, аніж солодка брехня"

Свій пост він розпочав словами: "Краще гірка правда, аніж солодка брехня. Така табличка стояла у мене в кімнаті, коли мені було 10 років. Мама її поставила там, бо малий я не завжди розповідав, як у мене справи в школі. А на батьківських зборах все ставало явним. І, незважаючи на ідеально прибрану квартиру за той час, поки мама була в школі, я вигрібав. І по ділу. Бо було за що. Зараз теж є за що. Тому буду вигрібати".

Євген Янович поділився, що як й інші українці напередодні вперше дізнався про наведену у розслідуванні інформацію. Зокрема, щодо ГО "Українська академія наук" та роботу Спартака Субботи в "Інституті когнітивного моделювання".

Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен,

– написав співведучий "Подкаст терапії".

Суд розставить все на свої місця

Євген Янович поділився, що наразі йому "складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду". Однак попри це він прийняв низку рішень, які назвав остаточними. Так, після публікації розслідування 13 квітня, як мало б бути за графіком, новий випуск "Подкаст терапії" не вийде. Ба більше, випуски взагалі більше не виходитимуть.

Також 17 квітня не розпочнеться новий тур містами України. Натомість всі кошти за придбані квитки будуть повернені.

Важливо розуміти. Я щиро переконаний, що 86 випусків подкасту були корисними і я реально не отримував жодного повідомлення, де мені б написали: "Через ваш подкаст моє життя стало гірше". Натомість протилежних повідомлень були тисячі. Я б дуже хотів, аби люди приділяли увагу собі і розвивались далі. Мені подобалось відчуття, що я робив щось корисне. Принаймні, мені так здавалось,

– написав Євген Янович.

Також він додав, що в результаті таки буде суд. Саме він повинен розставити все на свої місця.