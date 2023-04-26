На официальный запрос ответил ректор медицинского университета имени А.А. Богомольца Юрий Кучин. Он прокомментировал, действительно ли Спартак Суббота получил образование в этом вузе.
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Учился ли Спартак Суббота в Богомольца
В ответ на официальный запрос в университете не подтвердили, что психотерапевт получил диплом медицинского учебного заведения.
Администрация Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца не владеет информацией об образовании Субботы Александра Александровича или Субботы Спартака,
– прокомментировал Юрий Кучин.
Ответ университета имени А.А. Богомольца / Телеграф
Где на самом деле получил образование психолог
Выяснилось, что Спартак Суббота учился в университете имени М.П. Драгоманова. Как отметил ректор учебного заведения Виктор Андрущенко, там он получил базовое образование по специальности "Психология".
Суббота Александр Александрович действительно учился в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, ныне Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова, в Институте социологии, психологии и социальных коммуникаций по специальности "Психология" с 2009 по 2013 год,
– отметил он.
Образование он получал по дневной форме, прошел 4-летний курс обучения, а в 2013 году получил диплом бакалавра. Его квалификация – "бакалавр психологии".
Ответ университета имени М.П. Драгоманова / Телеграф
Скандал вокруг высшего образования Спартака: коротко
- Илья Полуденный в своем расследовании заявил, что в течение нескольких лет Спартак выдавал себя врачом и психотерапевтом. Сам Суббота, по данным расследователя, лишь раз утверждал об учебе в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца.
- Однако при этом, по словам Полуденного, у психолога не было медицинского образования. Он подчеркнул, что никто из опрошенных преподавателей и студентов не видел Субботу в университете в 2006-2014 годах, когда он должен был там учиться.
- Единственное место, где Спартака Субботу видели в университете имени А.А. Богомольца – студенческий кружок, куда приглашаются все желающие психологи-специалисты.