На офіційний запит відповів ректор медичного університету імені О.О. Богомольця Юрій Кучин. Він прокоментував, чи насправді Спартак Суббота здобув освіту у цьому ВНЗ.

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Чи навчався Спартак Суббота у Богомольця

У відповідь на офіційний запит в університеті не підтвердили, що психотерапевт отримав диплом медичного навчального закладу.

Адміністрація Національного медичного університету імені О.О. Богомольця не володіє інформацією щодо освіти Субботи Олександра Олександровича або Субботи Спартака,

– прокоментував Юрій Кучин.



Відповідь університету імені О.О. Богомольця / Телеграф

Де насправді здобув освіту психолог

Натомість з'ясувалося, що Спартак Суббота навчався в університеті імені М.П. Драгоманова. Як зазначив ректор навчального закладу Віктор Андрущенко, там він здобув базову освіту за спеціальністю "Психологія".

Субота Олександр Олександрович дійсно навчавсь в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, нині Український державний університет імені Михайла Драгоманова, в Інституті соціології, психології та соціальних комунікацій за спеціальністю "Психологія" з 2009 року по 2013 рік,

– зазначив він.

Освіту він здобував за денною формою, пройшов 4-річний курс навчання, а у 2013 році отримав диплом бакалавра. Його кваліфікація – "бакалавр психології".



Відповідь університету імені М.П. Драгоманова / Телеграф

Скандал навколо вищої освіти Спартака: коротко