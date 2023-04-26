На офіційний запит відповів ректор медичного університету імені О.О. Богомольця Юрій Кучин. Він прокоментував, чи насправді Спартак Суббота здобув освіту у цьому ВНЗ.
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Чи навчався Спартак Суббота у Богомольця
У відповідь на офіційний запит в університеті не підтвердили, що психотерапевт отримав диплом медичного навчального закладу.
Адміністрація Національного медичного університету імені О.О. Богомольця не володіє інформацією щодо освіти Субботи Олександра Олександровича або Субботи Спартака,
– прокоментував Юрій Кучин.
Відповідь університету імені О.О. Богомольця / Телеграф
Де насправді здобув освіту психолог
Натомість з'ясувалося, що Спартак Суббота навчався в університеті імені М.П. Драгоманова. Як зазначив ректор навчального закладу Віктор Андрущенко, там він здобув базову освіту за спеціальністю "Психологія".
Субота Олександр Олександрович дійсно навчавсь в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, нині Український державний університет імені Михайла Драгоманова, в Інституті соціології, психології та соціальних комунікацій за спеціальністю "Психологія" з 2009 року по 2013 рік,
– зазначив він.
Освіту він здобував за денною формою, пройшов 4-річний курс навчання, а у 2013 році отримав диплом бакалавра. Його кваліфікація – "бакалавр психології".
Відповідь університету імені М.П. Драгоманова / Телеграф
Скандал навколо вищої освіти Спартака: коротко
- Ілля Полудьонний у своєму розслідуванні заявив, що протягом кількох років Спартак видавав себе за лікаря та психотерапевта. Сам Суббота, за даними розслідувача, лише раз стверджував про навчання у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.
- Однак при цьому, за словами Полудьонного, психолог не мав медичної освіти. Він підкреслив, що ніхто з опитаних викладачів та студентів не бачив Субботу в університеті у 2006 – 2014 роках, коли він мав би там навчатись.
- Єдине місце, де бачили Спартака Субботу в університеті імені О.О. Богомольця – студентський гурток, куди запрошуються всі охочі психологи-фахівці.