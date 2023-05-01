Спартак Суббота хоче продовжити "Подкаст-терапію" без Яновича: як відреагував актор
Спартак Суббота заявив, що буде продовжувати вести проєкт "Подкаст-терапія" без Євгенія Яновича, не зважаючи на звинувачення у шахрайстві.
Суббота заявив, що дещо змінить формат проєкту. Проте варто зауважити, що початково ідея створення "Подкаст-терапії", як відомо, належала саме Яновичу. Про це пише 24 Канал.
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Суббота хоче продовжувати "Подкаст-терапію"
Через звинувачення у шахрайстві в бік Спартака Субботи, 12 квітня актор і співавтор "Подкаст-терапії" Євген Янович заявив, що нові випуски більше не виходитимуть. Запланований тур Україною скасували.
Проте 1 травня Спартак Суббота заявив, що повертає шоу.
Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат,
– сказав він.
Суббота попросив у своєї аудиторії поставити йому питання на тему психології під дописом, а команда обиратиме ті, на які він відповідатиме у новому випуску.
Нагадую, що подкаст – це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології,
– сказав Суббота.
Раніше Євген Янович розповідав, що саме він запропонував "психотерапевту" спільні ефіри на тему психології. При цьому випуски "Подкаст-терапії" виходили на каналі Спартака.
Реакція Євгена Яновича
Актор заявив, що не бажає думати про цю історію і нехай його колишній напарник робить, що завгодно. Він додав, що не планує судитися з Субботою за спільний проєкт, тому що йому "не хочеться мати нічого спільного з цією людиною, навіть судів".
Хоче, хай робить що завгодно – я до цього не маю ніякого відношення. І не бажаю думати про цю історію,
– сказав Євген Янович.
При цьому він сам вирішив рухатись далі. Актор анонсував власний проєкт у форматі популярного у світі формату "late night show", який виходитиме на його YouTube-каналі.
Перший випуск вже знято – він вийде 4 травня. Першими гостями стали Ігор Лаченков і Ярослава Гресь. Проєкт абсолютно не пов'язаний з психологією – це легке спілкування з гостями з інтерактивами та жартами.
Я думаю, що це те, чого не вистачало на українському ютубі в такому форматі, тому й вирішив це реалізовувати, враховуючи, що все-таки я людина більше розважального жанру,
– сказав Євген.
Що передувало
- Спартак Суббота став популярним завдяки проєкту "Подкаст-терапія", який він вів разом з коміком і актором Євгеном Яновичем. Суббота називав себе психіатром, стверджував, що має медичну освіту, працював з жертвами зґвалтування й навіть співпрацював з СБУ.
- Психотерапевт Ілля Полудьонний провів скрупульозне розслідування щодо діяльності психолога-"психотерапевта". Згідно з ним, у Субботи немає медичної освіти, тож він не може бути психотерапевтом. Також психолог приписував собі різноманітні регалії. Зокрема він 5 років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації й брехав про публікацію в авторитетній базі Scopus.
- Ба більше, Полудьонний стверджує, що Суббота грубо порушував етику, вступаючи в сексуальні стосунки з клієнтками.
- Згодом журналісти надіслали запит до медичного університету імені О.О. Богомольця, де, як раніше говорив Суббота, він здобував медичну освіту. Там заявили, що він у них не навчався. Натомість з'ясувалося, що Суббота навчався в університеті імені М.П. Драгоманова, де здобув базову гуманітарну освіту за спеціальністю "психологія". Це стверджував і Ілля Полудьонний.