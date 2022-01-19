Подозреваемые в расправе над 11-летним мальчиком в Запорожье признались в еще одном преступлении

В Запорожской области полиция уличила в страшных преступлениях двух мужчин. Оба имеют судимость, сначала их задержали за умышленное убийство 11-летнего ребенка и во время следствия они признались в убийстве женщины.

Оказалось, что задержанные мужчины убили 48-летнюю женщину и бросили ее труп в реку. Жительницу Акимовского района разыскивали как без вести пропавшую. Преступники сами указали на место, где был труп.

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С погибшей возникли неприязненные отношения

Правоохранители расследуют дело по признакам особо тяжких преступлений.

Один из подозреваемых признался в убийстве женщины. По его показаниям, 24 сентября 2021 года из-за того, что с погибшей возникли неприязненные отношения, они ее похитили и убили. Чтобы скрыть преступление, одежду и личные вещи убитой сожгли, а тело бросили в реку Тащенак.

Полиция сообщает, что 19 января обнаружили тело женщины. Ее разыскивали как без вести пропавшую с сентября прошлого года. Тело направили на проведение экспертизы.

Женщину, которую разыскивали с сентября, на самом деле убили / Фото Нацполиции

Расследование продолжается.

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