Подозреваемые в расправе над 11-летним мальчиком в Запорожье признались в еще одном преступлении
Источник:полиция Запорожской области
В Запорожской области полиция уличила в страшных преступлениях двух мужчин. Оба имеют судимость, сначала их задержали за умышленное убийство 11-летнего ребенка и во время следствия они признались в убийстве женщины.
Оказалось, что задержанные мужчины убили 48-летнюю женщину и бросили ее труп в реку. Жительницу Акимовского района разыскивали как без вести пропавшую. Преступники сами указали на место, где был труп.
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С погибшей возникли неприязненные отношения
Правоохранители расследуют дело по признакам особо тяжких преступлений.
Один из подозреваемых признался в убийстве женщины. По его показаниям, 24 сентября 2021 года из-за того, что с погибшей возникли неприязненные отношения, они ее похитили и убили. Чтобы скрыть преступление, одежду и личные вещи убитой сожгли, а тело бросили в реку Тащенак.
Полиция сообщает, что 19 января обнаружили тело женщины. Ее разыскивали как без вести пропавшую с сентября прошлого года. Тело направили на проведение экспертизы.
Женщину, которую разыскивали с сентября, на самом деле убили / Фото Нацполиции
Расследование продолжается.
Убийства в Украине: последние случаи
- Правоохранители нашли тело 11-летнего Максима С. из Акимовки. Ребенка разыскивали более 4 месяцев. Тело пропавшего мальчика из поселка в Запорожской области нашли закопанным в погребе на территории частного дома. По версии следствия, ребенка похитили, а затем убили двое мужчин.
- В городе Апостолово ночью 7 января убили 29-летнюю местную жительницу. Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. На нижнем белье мужчины обнаружили кровь погибшей. Позже он признал свою вину.
- Ужасную находку обнаружили местные жители в лесу на границе между Броварами и Киевом утром 2 декабря 2021 года. Прохожие наткнулись на тело молодой женщины.