Тело пропавшего мальчика из поселка в Запорожской области нашли закопанным в погребе на территории частного дома. По версии следствия, ребенка похитили, а затем убили двое мужчин.

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Убийство мальчика на Запорожье

Известно, что 11-летний воспитанник местной школы-интерната исчез в конце августа 2021 года. В течение четырех месяцев ребенка разыскивали.

К сожалению, на месте преступления нашли только тело жертвы. Его в течение 2 недель удерживали в подвале, а затем убили и закопали.

Правоохранители подозревают в совершении тяжкого преступления двух мужчин, которые ранее уже находились за решеткой:

46-летний мужчина отбыл 9 лет в тюрьме;

в похищении ребенка ему помогал 26-летний.

Личности убийц установили. Сейчас полиция разыскивает мужчин. По фактам похищения, незаконного лишения свободы и умышленного убийства им грозит от 10 лет заключения или пожизненное.

Тело мальчика направили в морг. Экспертиза должна установить точную причину и обстоятельства смерти ребенка.

Убийство Тараса Познякова

Резонансное убийство Тараса Познякова получило логическое завершение через 5 лет. В конце декабря в Службе безопасности Украины заявили, что нашли тело водителя, которого убили еще в 2016 году.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что к поискам привлекли спецтехнику Минобороны. Следствие подозревает, что убийство было заказным.

Столичные медиа отметили, что тело Познякова нашли возле трассы Житомир – Киев еще при теплой погоде. Однако длительное время его не могли опознать и назначили ряд экспертиз.

Похоронят через 5 лет после убийства / Фото из Фейсбука Тараса Познякова

Известно, что в апреле 2016 года секретарь райсуда Львова выехал в Киев собственным авто и подобрал двух пассажиров. С тех пор его не видели, а машину нашли позже в столице.

Через несколько месяцев нашли одного из подозреваемых – экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба, которого приговорили к пожизненному заключению. Другим злоумышленником оказался гражданин России Луан Кинсигепп, который умер в марте 2019 года после взрыва в Киеве.

Через 5 лет после жуткого убийства, Тараса Познякова похоронят в Днепре. Прощание с погибшим состоится 21 января 2022 года в областном центре.