Тіло зниклого хлопчика із селища в Запорізькій області знайшли закопаним у погребі на території приватного будинку. За версією слідства, дитину викрали, а потім вбили двоє чоловіків.

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Вбивство хлопчика на Запоріжжі

Відомо, що 11-річний вихованець місцевої школи-інтернату зник наприкінці серпня 2021 року. Упродовж чотирьох місяців дитину розшукували.

На жаль, на місці злочину знайшли лише тіло жертви. Його упродовж 2 тижнів утримували в підвалі, а потім вбили й закопали.

Правоохоронці підозрюють у вчиненні тяжкого злочину двох чоловіків, які раніше вже перебували за ґратами:

46-річний чоловік відбув 9 років у в'язниці;

у викраденні дитини йому допомагав 26-річний.

Особи вбивць встановили. Наразі поліція розшукує чоловіків. За фактами викрадення, незаконного позбавлення волі та умисного вбивства їм загрожує від 10 років ув'язнення або довічне.

Тіло хлопчика скерували до моргу. Експертиза має встановити точну причину та обставини смерті дитини.

Вбивство Тараса Познякова

Резонансне вбивство Тараса Познякова отримало логічне завершення через 5 років. Наприкінці грудня у Службі безпеки України заявили, що знайшли тіло водія, якого вбили ще 2016 року.

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що до пошуків залучили спецтехніку Міноборони. Слідство підозрює, що вбивство було замовним.

Столичні медіа зазначили, що тіло Познякова знайшли біля траси Житомир – Київ ще за теплої погоди. Однак тривалий час його не могли впізнати і призначили ряд експертиз.



Поховають через 5 років після вбивства / Фото з фейсбуку Тараса Познякова

Відомо, що у квітня 2016 року секретар райсуду Львова виїхав до Києва власним авто та підібрав двох пасажирів. Відтоді його не бачили, а машину знайшли пізніше в столиці.

За кілька місяців знайшли одного з підозрюваних – ексбійця "Правого сектору" Дмитра Голуба, якого засудили до довічного ув'язнення. Іншим зловмисником виявився громадянин Росії Луан Кінсігепп, який помер у березні 2019 року після вибуху в Києві.

Через 5 років після моторошного вбивства, Тараса Познякова поховають у Дніпрі. Прощання з загиблим відбудеться 21 січня 2022 року в обласному центрі.