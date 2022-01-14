За версією слідства, чоловік вчинив самогубство. Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

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Пішов з дому і зник

Правоохоронці оголосили в розшук 71-річного жителя Балти 10 січня. Відомо, що літній чоловік вийшов з дому і не повернувся.

Усіх небайдужих попросити допомогти з пошуками. У мережі оприлюднили прикмети пенсіонера.



Чоловіка, який зник безвісти, знайшли повішеним / Фото поліції Одещини

За кілька днів його знайшли в сусідньому місті. Подільськ розташований за 25 кілометрів від Балти.

Ознак насильницької смерті на тілі не було. Відтак у поліції попередньо кваліфікували трагічну подію як суїцид.

Розшук дітей

Нещодавно в Одеській області розшукували й 7 дітей. Вихованці дитячого закладу в Білгород-Дністровському не повернулися ввечері 9 січня.

Дітей, віком від 9 до 16 років оголосили в розшук. Відомо, що дехто з них на момент виходу з притулку був у капцях.

На щастя, наступного ранку діти самостійно повернулися, живими і здоровими. Причини такої поведінки неповнолітніх не повідомили.

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