Про смерть батька повідомила у соцмережах Таїсія Крушельницька. Інженер-конструктор відійшов у засвіти 11 січня.

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Крушельницькі померли майже одночасно

За словами Таїсії Крушельницької, її батьки прожили разом понад 66 років. Померли вони також майже одночасно.

1 січня відійшла у вічність Нінель Данилівна. Вона також працювала інженером-конструктором.

Окрім цього, жінка була художницею, чиї роботи виставляли в галереях країн Євросоюзу. У Дніпрі вона заснувала теософський рух.



Ігор і Нінель Крушельницькі відійшли у засвіти / Фото з фейсбуку Таїсії Крушельницької

Ігор Миколайович пережив дружину на 10 днів. Інженер розробив 60 винаходів.

Одним із них, найбільш масштабним – ракетою "Сатана" він геть не пишався. Ігор Крушельницький шкодував про цю розробку все життя.

Прощання з винахідником

Усі охочі зможуть побачитися востаннє з Ігорем Крушельницький 13 січня. Прощання відбудеться об 11 годині в будівлі 2-ї міської лікарні Дніпра, що на проспекті Нігояна, 53.

Спочивайте, рідні. Вибачте нам. Ми робили, що могли, та звісно, що мало… Любимо вас,

– наголосила Таїсія Крушельницька.

Ракета "Сатана"

У радянський період в Україні на "Южмаші", який відомий як Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова, розробили ракету РС-20. На Заході масштабну розробку охрестили "Сатаною".



Ракету "Сатана" занесли у Книгу рекордів Гіннеса / Фото з сайту "Україна Інкогніта"

Боєголовка має 34 метри довжини. Її вага стартує від 211 тонн. Лише від однієї раки може постраждати все живе на 300 тисячах квадратних кілометрів.

"Сатана" також може вийти в космос за 3 хвилини. Вона здатна пройти крізь хмару від ядерного вибуху.

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Текст публікації Таїсії Крушельницької:

"Крушельницька Нінель Данилівна і Крушельницький Ігор Миколайович…

Прожили разом більше 66-ти років і померли майже в один день.

Нінель Данилівна - інженер-конструктор, художниця з досвідом виставок в країнах Євросоюзу, фундаторка теософського руху в Дніпрі, пішла в засвіти від нас 1 січня 2022 року.

Ігор Миколайович, інженер-конструктор, автор 60 винаходів, серед яких співавторство розробки ракети "Сатана" (єдине, про що він шкодував у своєму житті), пішов у вічність сьогодні , 11 січня 2022 року.

Спочивайте, рідні, вибачте нас, ми робили, що могли та, звісно, що мало…любимо вас…

Прощання з Ігорем Миколайовичем 13 січня об 11 годині в приміщенні 2-ї міської лікарні, проспект Нігояна, 53".