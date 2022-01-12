О смерти отца сообщила в соцсетях Таисия Крушельницкая. Инженер-конструктор отошел в засветы 11 января.

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Крушельницкие умерли почти одновременно

По словам Таисии Крушельницкой, ее родители прожили вместе более 66 лет. Умерли они также почти одновременно.

1 января отошла в вечность Нинель Даниловна. Она также работала инженером-конструктором.

Кроме того, женщина была художницей, чьи работы выставляли в галереях стран Евросоюза. В Днепре она основала Теософское движение.



Игорь и Нинель Крушельницкие отошли в мир иной / Фото с фейсбука Таисии Крушельницкой

Игорь Николаевич пережил жену на 10 дней. Инженер разработал 60 изобретений.

Одним из них, самым масштабным – ракетой "Сатана" он совершенно не гордился. Игорь Крушельницкий жалел об этой разработке всю жизнь.

Прощание с изобретателем

Все желающие смогут увидеться в последний раз с Игорем Крушельницким 13 января. Прощание состоится в 11 часов в здании 2-й городской больницы Днепра, что на проспекте Нигояна, 53.

Покойтесь, родные. Извините нас. Мы делали, что могли, и конечно, что мало... Любим вас,

– подчеркнула Таисия Крушельницкая.

Ракета "Сатана"

В советский период в Украине на "Южмаше", который известен как Южный машиностроительный завод имени Александра Макарова, разработали ракету РС-20. На Западе масштабную разработку окрестили "Сатаной".



Ракету "Сатана" занесли в Книгу рекордов Гиннеса / Фото с сайта "Украина Инкогнита"

Боеголовка имеет 34 метра длины. Ее вес стартует от 211 тонн. Лишь от одной ракеты может пострадать все живое на 300 тысячах квадратных километров.

"Сатана" может выйти в космос за 3 минуты. Она способна пройти сквозь облако от ядерного взрыва.

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Текст публикации Таисии Крушельницкой:

"Крушельницкая Нинель Даниловна и Крушельницкий Игорь Николаевич…

Прожили вместе более 66-ти лет и умерли почти в один день.

Нинель Даниловна – инженер-конструктор, художница с опытом выставок в странах Евросоюза, основательница теософского движения в Днепре, ушла в мир иной от нас 1 января 2022 года.

Игорь Николаевич, инженер-конструктор, автор 60 изобретений, среди которых соавторство в разработке ракеты "Сатана" (единственное, о чем он жалел в своей жизни), ушел в вечность сегодня, 11 января 2022 года.

Покойтесь, родные, извините нас, мы делали, что могли и, конечно, что мало… Любим вас…

Прощание с Игорем Николаевичем 13 января в 11 часов в помещении 2-й городской больницы, Нигояна проспект, 53".