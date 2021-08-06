В свое время в Побужском дислоцировался 309 полк 46 ракетной дивизии. Объект был засекречен, поэтому о том, что там способны в любой момент запустить смертоносные баллистические ракеты, не догадывались даже в ближайших населенных пунктах. В наше время в музее проводят экскурсии, некоторые приезжают посмотреть на ракеты аж из Саудовской Аравии.

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По словам туриста Саджита Абдулы, везде в мире такие объекты закрыты и все держат в секрете. В Украине это – доступный туризм, который каждый может себе позволить.

"Это единственное место, куда я смог привезти свою семью", – добавил он.

Украина была ядерной державой

В начале 1990 годов Украина была третьей по мощности ядерной державой в мире. Старт отказу от оружия массового поражения дал президент Леонид Кравчук. Уже 5 декабря 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, который должен был предоставить гарантию о ненападении на любую из стран-участниц.

Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года / Фото АР

В июне 1996 года, уже при президентстве Леонида Кучмы, Украина официально потеряла ядерный статус. Россия нарушила договоренности меньше, чем за 20 лет, когда оккупировала украинский Крым. О потере ядерных мощностей некоторые туристы говорят с грустью.

"Украина была государством, которое имело ядерное оружие – это же какая сила", – отметила туристка Анна Левченко.

Женщина впервые посетила музей, хотя узнала о нем несколько лет назад. Сейчас представилась возможность там побывать и ей очень понравилось, ведь место хранит украинскую историю.

Коллекция насчитывает более 24 тысяч экспонатов

Последнюю шахтно-пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты взорвали в Украине 20 лет назад. С тех пор стратегический объект в Побужском действует исключительно как музей, в коллекции которого – более 24 тысяч экспонатов. Их количество постоянно увеличивается.



В коллекции музея более 24 тысяч экспонатов / Фото с сайта "Украина инкогнита"

Артефактами становится списанная часть вооружения. Объект подчинен Минобороны. Самая впечатляющая часть экспозиции – ракета РС-20, которой на Западе дали название "Сатана". Ее длина составляет 34 метра, а стартовый вес – 211 тонн.



Ракету "Сатана" занесли в Книгу рекордов Гиннеса / Фото с сайта "Украина Инкогнита"

Эту ракету занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Она содержит 10 ядерных боеголовок, радиус поражения – до 500 квадратных километров. Мощнейшую ракету спроектировали и выпускали в Украине, но дислоцировались такие за Уралом и в Сибири. На вооружение "монстра" взяли в 1975 году.

"Когда запускается основной аккумулятор, 150 килограммов пороха горит по соответствующей формуле. Создается такое давление, что 211 тонн выбрасывает на определенную высоту", – рассказал инженер экспозиционного отдела музея Виктор Ксензов.

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Подземный бункер с "красной кнопкой"

Кроме наземной части экспозиции стоит посетить ту, что спрятана от глаз. Для туристов в музее открыли подземный бункер. Температура воздуха в нем не превышает +12 градусов, все двери – герметичные. Личный состав мог зайти сюда только по специальному коду.

Подземный бункер расположен на глубине 40 метров / Фото с сайта "Украина Инкогнита"

"В этом командном пункте были документы особой государственной важности. Даже семьи артиллеристов об этом не знали", – пояснил Ксензов.

Командный пункт расположен на глубине 40 метров. Именно здесь была та самая "красная кнопка" для бомбы. На самом деле она серого цвета.



О расположении бункера не знали даже артиллеристы / Фото с сайта"Украина инкогнита"

По словам инженера Ксензова, для запуска нужно одновременно нажать кнопку "Пуск" и повернуть ключ. Через 23 – 26 минут ракета будет на территории вероятного противника.

Обратите внимание! В музее ракетных войск есть еще немало интересностей для туристов. Полная экскурсия стоит 300 гривен.

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