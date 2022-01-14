По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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Ушел из дома и исчез

Правоохранители объявили в розыск 71-летнего жителя Балты 10 января. Известно, что пожилой мужчина вышел из дома и не вернулся.

Всех небезразличных просили помочь в поисках. В сети обнародовали приметы пенсионера.

Пропавшего без вести мужчину нашли повешенным / Фото полиции Одесской области

Через несколько дней его нашли в соседнем городе. Подольск расположен в 25 километрах от Балты.

Признаков насильственной смерти на теле не было. Следовательно, в полиции предварительно квалифицировали трагическое событие как суицид.

Розыск детей

Недавно в Одесской области разыскивали и 7 детей. Воспитанники детского заведения в Белгороде-Днестровском не вернулись вечером 9 января.

Детей в возрасте от 9 до 16 лет объявили в розыск. Известно, что некоторые из них на момент выхода из приюта были в тапочках.

К счастью, на следующее утро дети самостоятельно вернулись, живыми и здоровыми. Причин такого поведения несовершеннолетних не сообщили.

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