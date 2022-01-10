Как сообщили в полиции, несовершеннолетние вышли из детского учреждения 9 января вечером. К утру их место пребывания было неизвестно.

К теме Пропавшая без вести дочь написала письмо родителям: ее не было 5 лет

Подробности исчезновения детей

Большинство детей на момент исчезновения были обуты в тапочки. К поискам привлекли неравнодушных граждан.



7 детей сбежали из приюта / Фото полиции Одесской области

В полиции просили позвонить на "горячую линию", если что-то о детях станет известно.



К розыску привлекли неравнодушных / Фото полиции Одесской области

Уже 10 января утром дети самостоятельно вернулись в заведение. Причины побега несовершеннолетних пока не сообщили.



Впоследствии дети сами вернулись к месту жительства / Фото полиции Одесской области

Исчезновение девочки в Днепре

Досадный случай произошел и в Днепре, когда 4-летняя Каролина сбежала из детсада. Девочка потерялась в городе, поэтому родители разыскивали ее вместе с полицией.

Администрация дошкольного учреждения заявила, что это произошло случайно, мол, детей перепутали. Из-за карантина обстоятельства возвращения воспитанников несколько изменили.

Впоследствии маленькую девочку заметили возле торгового центра в Днепре. Прохожие спросили ее о родителях и сообщили в полицию.



Девочку нашли прохожие и вызвали полицию / Скриншот из видео ТСН

Ребенок прошел самостоятельно почти 2 километра. Девочка пребывала в хорошем настроении и решила пойти домой.

После огласки, воспитательнице, няне и заместительнице директора выписали выговор. Сама руководительница заведения получила выговор от городского управления образования.