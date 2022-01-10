Як повідомили у поліції, неповнолітні вийшли з дитячого закладу 9 січня ввечері. До ранку їхнє місце перебування було невідоме.

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Подробиці зникнення дітей

Більшість дітей на момент зникнення були взуті в капці. До пошуків залучили небайдужих громадян.



7 дітей втекли з притулку / Фото поліції Одеської області

У поліції просили зателефонувати на "гарячу лінію", якщо щось про дітей стане відомо.



До розшуку залучили небайдужих / Фото поліції Одеської області

Уже 10 січня зранку діти самостійно повернулися до закладу. Причини втечі неповнолітніх наразі не повідомили.



Згодом діти самі повернулися до місця проживання / Фото поліції Одеської області

Зникнення дівчинки у Дніпрі

Прикрий випадок стався й у Дніпрі, коли 4-річна Кароліна втекла з дитсадка. Дівчинка загубилася в місті, тож батьки розшукували її разом із поліцією.

Адміністрація дошкільного закладу заявила, що це сталося випадково, мовляв, дітей переплутали. Через карантин обставини повернення вихованців дещо змінили.

Згодом маленьку дівчинку помітили біля торгового центру в Дніпрі. Перехожі запитали її про батьків та повідомили у поліцію.



Дівчинку знайшли перехожі й викликали поліцію / Скриншот з відео ТСН

Дитина пройшла самотужки майже 2 кілометри. Вона перебувала в хорошому настрої та вирішила піти додому.

Після розголосу, виховательці, няні та заступниці директорки виписали догану. Сама керівниця закладу отримала догану від міського управління освіти.