По словам очевидцев, женщина лежала со стянутой одеждой. Впрочем, в полиции Киева в комментарии 24 каналу эту информацию не подтвердили и не опровергли.

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На вид погибшей было 30 – 40 лет.

Признаков насильственной смерти не обнаружили

Тело женщины нашли недалеко от Броварской центральной районной больницы.

Поскольку она была со стянутой одеждой, люди предположили, что женщину сначала изнасиловали, а затем убили.

Прибывшие на место инцидента криминалисты не нашли на теле признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, женщину не убили. Следователи ждут результатов вскрытия, после чего будет сделан вывод об открытии уголовного производства,

– рассказали в полиции Деснянского района столицы.

На данный момент информацию об инциденте зафиксировали соответствующим образом.

Смотрите видео с места ужасной находки в лесу под Броварами: