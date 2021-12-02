За словами очевидців, жінка лежала зі стягнутим одягом. Втім, у поліції Києва в коментарі 24 каналу цю інформацію не підтвердили і не спростували.

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На вигляд загіблій було 30 – 40 років.

Ознак насильницької смерті не знайшли

Тіло жінки знайшли неподалік від Броварської центральної районної лікарні.

Оскільки вона була зі стягнутим одягом, люди припустили, що жінку спочатку зґвалтували, а потім вбили.

Криміналісти, які прибули на місце інциденту, не знайшли на тілі ознак насильницької смерті.



За попередніми даними, жінку не вбили. Наразі слідчі чекають результатів розтину, після чого буде зроблено висновок щодо відкриття кримінального провадження, – розповіли у поліції Деснянського району столиці.

Наразі інформацію про інцидент зафіксували відповідним чином.

Дивіться відео з місця жахливої знахідки у лісі під Броварами: