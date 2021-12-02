Померлими виявились 25-річний чоловік із Гадяцького району та 17-річний хлопець із Миргородського. Як встановили правоохоронці, живим залишився 48-річний мешканець Харківщини.

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Що відомо про інцидент

При огляді тіл експерти візуально не побачили ознак насильницької смерті. Поліцейські з’ясували, що потерпілі приїхали у Полтаву на заробітки з різних районів області. Квартира, яку винаймали, була зачинена зсередини.

Слідчі відкрили справу про умисне вбивство двох або більше осіб, призначили відповідні експертизи.

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