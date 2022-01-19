Підозрювані у розправі над 11-річним хлопчиком на Запоріжжі зізнались у ще одному злочині
Джерело:поліція Запорізької області
У Запорізькій області поліція викрила у страшних злочинах двох чоловіків. Обоє мають судимість, спершу їх затримали за умисне вбивство 11-річної дитини і під час слідства вони зізнались у вбивстві жінки.
Виявилось, що затримані чоловіки вбили 48-річну жінку та кинули її труп до річки. Жительку Якимівського району розшукували як безвісти зниклу. Злочинці самі вказали на місце, де був труп.
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Із загиблою виникли неприязні відносини
Правоохоронці розслідують справу за ознаками особливо тяжких злочинів.
Один з підозрюваних зізнався у вбивстві жінки. За його показами, 24 вересня 2021 року через те, що із загиблою виникли неприязні відносини, вони її викрали та вбили. Щоб приховати злочин, одяг та особисті речі вбитої спалили, а тіло кинули до річки Тащенак.
Поліція повідомляє, що 19 січня виявили тіло жінки. Її розшукували як безвісти зниклу з вересня минулого року. Тіло направили на проведення експертизи.
Жінку, яку розшукували з вересня, насправді вбили / Фото Нацполіції
Розслідування триває.
Убивства в Україні: останні випадки
- Правоохоронці знайшли тіло 11-річного Максима С. із Якимівки. Дитину розшукували понад 4 місяці.Тіло зниклого хлопчика із селища в Запорізькій області знайшли закопаним у погребі на території приватного будинку. За версією слідства, дитину викрали, а потім вбили двоє чоловіків.
- У місті Апостолове вночі 7 січня вбили 29-річну місцеву жительку. Правоохоронці затримали підозрюваного за гарячими слідами. На спідній білизні чоловіка виявили кров загиблої. Пізніше він визнав свою провину.
- Жахливу знахідку виявили місцеві мешканці в лісі на кордоні між Броварами та Києвом вранці 2 грудня 2021 року. Перехожі наштовхнулися на тіло молодої жінки.