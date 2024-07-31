Подозреваемый в убийстве Фарион отказался давать показания

Вячеслава Зинченко подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион. 18-летний парень отказался от того, чтобы давать показания по делу.

Об этом журналистам рассказал адвокат подозреваемого Игорь Сулима в интервью, которое вышло 31 июля. Защитник сослался на Конституцию Украины, отметив законность такого решения.

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Зинченко отказался давать показания

Защитник Зинченко утверждает, что, по его мнению, доказательств причастности Зинченко к убийству Фарион нет. В общем, по его словам, доказательная база, собранная правоохранителями, является сомнительной.

Он (Вячеслав Зинченко – 24 Канал) отказался от дачи показаний, ссылаясь на 63 статью Конституции,

– констатировал адвокат Сулима.

По словам защитника подозреваемого, в доказательной базе дела нет ни пистолета, ни других вещей, которые бы доказывали прямую причастность Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион.

Относительно записей с видеокамер. Как по мне, там два разных лица ходит. Одна ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другая как обычный человек,

– добавил Игорь Сулима.

Сейчас Вячеслав Зинченко находится под стражей , ему избрали соответствующую меру пресечения на 60 дней, до 22 сентября 2024 года, без права внесения залога. Подозреваемый во время общения с журналистами заявлял, что якобы ничего с Ириной Фарион не делал.

Полиция сообщила юноше о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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