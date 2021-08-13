Самоубийство и тысячи долларов наличными: подробности смерти подозреваемого в СИЗО в Луцке

В Луцком СИЗО не своей смертью умер Василий Пилипюк, которого подозревали в убийстве жены и дочери. Оказалось, что мужчина пытался покончить с жизнью, а с женщиной ссорился из-за денег.

В тот день, когда мужчина пытался покончить с жизнью, он имел при себе большую сумму наличных. Новые подробности дела СМИ сообщили источники в полиции.

Напомним Не своей смертью: в Луцке в СИЗО умер мужчина, которого подозревали в убийстве семьи

Самоубийство на озере

Оказалось, что Василий Пилипюк 10 июня 2021 года на озере в селе у Згораны пырнул себя ножом. Так он пытался покончить с жизнью, однако попытка суицида не удалась.

Мужчину с травмами госпитализировали и некоторое время лечился. На следующий день полицейские открыли уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

Как говорится в определении Любомльского районного суда от 30 июня, следователь по делу подал в суд ходатайство. Он просил наложить арест на изъятое у Василия Пилипюка имущество:

нож,

одежда,

более 77 тысяч долларов;

почти 169 тысяч гривен.

Такое количество наличных человек имел при себе на озере. Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить его частично, наложив арест лишь на нож и одежду Пилипюка.

Отметим, что отказ в аресте имущества является основанием для его возвращения владельцу. Так, более 77 тысяч долларов и почти 169 тысяч гривен отдали Пилипюку.

Откуда такая большая сумма наличных

По словам людей, которые знали супругов Василия и Майю Пилипюк, они много лет они жили в ссорах.

О том, где Василий Пилипюк взял такую значительную сумму денег, почему носил их с собой, доподлинно неизвестно. К тому же неясно, где наличность сейчас и кто ее унаследует после смерти его самого и его родных.

Люди, которые близки к погибшей семье, сообщают, что ранее супруги воспитывали сына, что тяжело болел. На его лечение собирали деньги, однако парень умер.

Забили до смерти

62-летний Василий Пилипюк умер прямо в камере СИЗО 10 августа, где находился под арестом вместе с 4 другими мужчинами. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза выяснила, что мужчина умер от тяжких телесных повреждений.

Позже оказалось, что Пилипюка избил 18-летний сокамерник. Парень находился под стражей за ограбление и угон транспортного средства.

Убийство семьи в Луцке: коротко