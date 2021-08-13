Самогубство і тисячі доларів готівкою: подробиці смерті підозрюваного у СІЗО в Луцьку

У Луцькому СІЗО не своєю смертю помер Василь Пилипюк, якого підозрювали у вбивстві дружини і доньки. Виявилося, що чоловік намагався покінчити з життям, а із жінкою сварився через гроші.

У той день, коли чоловік намагався покінчити із життям, він мав при собі велику суму готівки. Нові подробиці справи ЗМІ повідомили джерела у поліції.

Нагадаємо Не своєю смертю: у Луцьку в СІЗО помер чоловік, якого підозрювали у вбивстві сім'ї

Самогубство на озері

Виявилося, що Василь Пилипюк 10 червня 2021 року на озері у селі у Згорани штрикнув себе ножем. Так він намагався покінчити із життям, проте спроба суїциду не вдалася.

Чоловіка із травмами шпиталізували і деякий час лікувався. Наступного дня поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства.

Як йдеться в ухвалі Любомльського районного суду від 30 червня, слідчий у справі подав до суду клопотання. Він просив накласти арешт на вилучене у Василя Пилипюка майно:

ніж,

одяг,

понад 77 тисяч доларів;

майже 169 тисяч гривень.

Таку кількість готівки чоловік мав при собі на озері. Розглянувши клопотання слідчого, суд вирішив задовольнити його частково, наклавши арешт лише на ніж і одяг Пилипюка.

Зауважимо, що відмова у арешті майна є підставою для його повернення власнику. Тож, понад 77 тисяч доларів і майже 169 тисяч гривень віддали Пилипюку.

Звідки така велика сума готівки

За словами людей, які знали подружжя Василя та Майї Пилипюків, багато років вони жили у сварках.

Про те, де Василь Пилипюк взяв таку значну суму грошей, чому носив їх з собою, достеменно невідомо. До того ж неясно, де готівка зараз і хто її успадкує після смерті його самого та його рідних.

Люди, які близькі до загиблої сім'ї, повідомляють, що раніше подружжя виховувало сина, що важко хворів. На його лікування збирали гроші, проте хлопець помер.

Забили до смерті

62-річний Василь Пилипюк помер прямо у камері СІЗО 10 серпня, де перебував під арештом разом з 4 іншими чоловіками. Згодом судово-медична експертиза з'ясувала, що чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень.

Пізніше виявилося, що Пилипюка побив 18-річний співкамерник. Хлопець перебував під вартою за пограбування та викрадення транспортного засобу.

Вбивство родини у Луцьку: коротко