Украинца, которого Германия подозревает в подрыве "Северных потоков", задержали в Польше, – СМИ
- В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в организации взрывов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.
- Он был инструктором по дайвингу и якобы разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.
В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в причастности к двум взрывам на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Подрыв произошел еще в сентябре 2022 года.
Речь идет о Владимире Ж. (вероятно, Журавлеве), который, как утверждают СМИ, был организатором всей операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно о задержании украинца?
Мужчину задержали в Прушкове и доставили в прокуратуру во Вроцлаве на допрос.
В общем, учитывая полномасштабную войну в Украине и тот факт, что "Северный поток" принадлежит российской компании "Газпром", которая финансирует эту деятельность, защита пока не видит возможности выдвинуть обвинения кому-либо из причастных,
– заявил адвокат украинца Тимотеуш Папроцкий.
Он также отметил, что пока неизвестно, принимал ли его клиент участие в этой диверсионной операции.
Также неизвестно, будет ли украинец экстрадирован немецкой системе правосудия. Это должен решить суд, но защита уже выступает против.
Отмечается, что Германия следила за Журавлевым и установила, что он якобы непосредственно причастен к взрыву на газопроводе.
Подозреваемый мужчина – инструктор по дайвингу. Немецкая сторона утверждает, что в сентябре 2022 года он плыл из Ростока в Балтийское море на яхте, а затем погрузился под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.
Украинца немецкие власти просили арестовать еще в начале июня 2024 года, но Польша этого не сделала.
К слову, координатор операции, также украинец Сергей Кузенцов, был арестован в Италии во время отдыха с семьей в августе 2025 года. Во время диверсии он находился на яхте.
Сообщники до сих пор разыскиваются.
Что известно о "Северных потоках" и взрывах на них?
Трубопровод из двух ветвей "Северный поток-1", проходящий через Балтийское море из России в Германию, с общей мощностью более 55 миллиардов кубических метров газа в год, был запущен в 2011 – 2012 годах.
Параллельный трубопровод "Северный поток-2" должен был транспортировать аналогичное количество газа. Однако, несмотря на его завершение, трубопровод не был введен в эксплуатацию, поскольку Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
- В ночь на 26 – 27 сентября 2022 года на "Северных потоках" в шведской экономической зоне под Балтийским морем прогремели взрывы. Разрушения были серьезные, там обнаружили дыру в размере 8 метров. В результате диверсии перекрыли ключевой маршрут поставок российского газа в Европу.
- Между тем в России, похоже, подумывают над восстановлением этого трубопровода. На днях там заявили, что уцелевший участок можно быстро ввести в эксплуатацию.