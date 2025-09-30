В Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в причастности к двум взрывам на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Подрыв произошел еще в сентябре 2022 года.

Речь идет о Владимире Ж. (вероятно, Журавлеве), который, как утверждают СМИ, был организатором всей операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что известно о задержании украинца?

Мужчину задержали в Прушкове и доставили в прокуратуру во Вроцлаве на допрос.

В общем, учитывая полномасштабную войну в Украине и тот факт, что "Северный поток" принадлежит российской компании "Газпром", которая финансирует эту деятельность, защита пока не видит возможности выдвинуть обвинения кому-либо из причастных,

– заявил адвокат украинца Тимотеуш Папроцкий.

Он также отметил, что пока неизвестно, принимал ли его клиент участие в этой диверсионной операции.

Также неизвестно, будет ли украинец экстрадирован немецкой системе правосудия. Это должен решить суд, но защита уже выступает против.

Отмечается, что Германия следила за Журавлевым и установила, что он якобы непосредственно причастен к взрыву на газопроводе.

Подозреваемый мужчина – инструктор по дайвингу. Немецкая сторона утверждает, что в сентябре 2022 года он плыл из Ростока в Балтийское море на яхте, а затем погрузился под воду и разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.

Украинца немецкие власти просили арестовать еще в начале июня 2024 года, но Польша этого не сделала.

К слову, координатор операции, также украинец Сергей Кузенцов, был арестован в Италии во время отдыха с семьей в августе 2025 года. Во время диверсии он находился на яхте.

Сообщники до сих пор разыскиваются.

Что известно о "Северных потоках" и взрывах на них?