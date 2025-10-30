Путин запугивает ядерной торпедой "Посейдон": экс-разведчик сказал, реальна ли угроза
- Российский диктатор 29 октября заявил об испытании ядерного аппарата "Посейдон", тем самым пытается дальше запугать Европу и США.
- Запад, а также Китай следят за российскими ядерными угрозами, ведь четко осознают последствия от возможного начала со стороны России ядерной войны.
Глава Кремля заявил, что Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата "Посейдон", который имеет ядерную энергетическую установку. Запад уже не пугается таким заявлениям Путина, наоборот – озвучивает, что в случае чего сможет ответить Москве.
Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что Путин, говоря о "Посейдоне", тем самым угрожает Западу размещением там различных типов баллистических ракет, которые могут полететь по Европе и США.
Смотрите также В Кремле снова обещают "Сармат" на боевом дежурстве: что не так с заявлениями
За Россией внимательно следят и США, и Китай
Генерал армии заверил, что российские пусковые установки, бомбардировщики Т-95, Т-160, которые являются носителями ядерных ракет, находятся под постоянным наблюдением разведки и систем перехвата США, Великобритании, Франции. Следят за этим также Китай, Индия.
"Они четко понимают, что начало ядерной войны между США и Россией нанесет колоссальный ущерб, будет термоядерная реакция, будет сноситься все, что есть на земле. Есть технологический фильм, снятый американцами и который видел Си Цзиньпин и Путин, где показано, что в случае ядерной войны ничего на планете не останется", – озвучил Маломуж.
Поэтому Путин может сколько угодно угрожать, однако, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, даже имея определенные ресурсы, он их не использует. А я только попробует, то, по убеждению Маломужа, получит упреждающие удары.
Потому что никто не захочет умирать: ни Трамп, ни Си Цзиньпин, ни Моди, ни сам Путин. Это реальная правда. Угроза есть, ему надо отвечать жестко,
– подчеркнул Маломуж.
Россия сегодня пытается выдать, якобы это у Европы есть агрессивные намерения. На самом же деле, как подытожил генерал армии, именно россияне готовят ядерные подводные лодки, ракеты с ядерными реакторами, межконтинентальные баллистические ракеты.
Что известно о комплексе "Посейдон"?
29 октября во время посещения военного госпиталя российский диктатор Путин рассказал о том, что "Посейдон" якобы не имеет аналогов и является мощнее межконтинентальной ракеты "Сармат". Он заверил, что аппарат прошел успешное тестирование и его удалось не только стартовым двигателем запустить с подводной лодки, но и запустить атомную энергоустановку. Путин заявил, что перехватить "Посейдон" невозможно.
- "Посейдон" имеет ядерный двигатель. Он имеет длину ориентировочно 20 метров и массу до 100 тонн. Аппарат может разогнаться со скоростью до 130 – 185 километров в час.