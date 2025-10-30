Путін залякує ядерною торпедою "Посейдон": ексрозвідник сказав, чи реальною є загроза

Очільник Кремля заявив, що Росія здійснила випробування підводного безекіпажного апарату "Посейдон", який має ядерну енергетичну установку. Захід вже не лякається таким заявам Путіна, навпаки – озвучує, що в разі чого зможе відповісти Москві.

Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що Путін, говорячи про "Посейдон", тим самим погрожує Заходу розміщенням там різних типів балістичних ракет, які можуть полетіти по Європі та США.

За Росією уважно стежать і США, і Китай

Генерал армії запевнив, що російські пускові установки, бомбардувальники Т-95, Т-160, які є носіями ядерних ракет, перебувають під постійним спостереженням розвідки й систем перехоплення США, Великої Британії, Франції. Стежать за цим також Китай, Індія.

"Вони чітко розуміють, що початок ядерної війни між США і Росією завдасть колосальної шкоди, буде термоядерна реакція, буде зноситись все, що є на землі. Є технологічний фільм, знятий американцями і який бачив Сі Цзіньпін і Путін, де показано, що в разі ядерної війни нічого на планеті не залишиться", – озвучив Маломуж.

Тому Путін може скільки завгодно погрожувати, однак, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, навіть маючи певні ресурси, він їх не використає. А я тільки спробує, то, за переконанням Маломужа, отримає попереджувальні удари.

Тому що ніхто не захоче помирати: ні Трамп, ні Сі Цзіньпін, ні Моді, ні сам Путін. Це реальна правда. Погроза є, йому треба відповідати жорстко,

– наголосив Маломуж.

Росія сьогодні намагається видати, нібито це у Європи є агресивні наміри. Насправді ж, як підсумував генерал армії, саме росіяни готують ядерні підводні човни, ракети з ядерними реакторами, міжконтинентальні балістичні ракети.

Що відомо про комплекс "Посейдон"?