26 сентября, 10:24
2

В России с рельсов сошли 18 вагонов с бензином: возник масштабный пожар

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Смоленской области столкнулись грузовик и товарный поезд, перевозивший топливо.
  • Есть пострадавшие.

Чрезвычайная ситуация случилась в Смоленской области. Там столкнулись грузовик и товарный поезд, который перевозил топливо. Вспыхнул сильный пожар.

По данным росСМИ, авария произошла утром между станциями Рудня и Голинка под Смоленском. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако расстояние было слишком коротким, а потому столкновения избежать не удалось, передает 24 Канал.

Что известно об аварии под Смоленском?

В результате столкновения, локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов. Известно, что в вагонах перевозили цистерны с бензином.

Пострадали несколько человек – машинист, помощник машиниста и локомотивная бригада. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести. Вспыхнуло несколько вагонов, спасатели уже начали ликвидацию возгорания.

Что известно о других случаях аварий в России?

  • В Курской области под грузовым локомотивом обрушился мост обрушился мост, часть поезда упала на автомобильную дорогу. В результате инцидента пострадали 3 человека. Вероятно, в конструкцию моста заложили взрывное устройство.
  • В Брянской области мост упал на пассажирский поезд Москва – Климово. Местные власти заявили о подрыве. С рельсов сошли локомотив и 4 вагона. Есть пострадавшие и погибшие.
  • В Липецкой области России сгорела колонна машин российских военных в результате ДТП на трассе М-4 под Ельцом. Огонь уничтожил бронеавтомобили "Ахмат", пять "УАЗов", фуру.